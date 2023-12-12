الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

شهداء وجرحى في غارات للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة بقطاع غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 أفادت شبكة “روسيا  اليوم” بأن  قوت الاحتلال الإسرائيلي  شنت سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة شمال وجنوب قطاع غزة منذ ساعات الصباح، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى.

 استهداف منازل في رفح

وأشارت الشبكة الإخبارية الروسية أن  قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت عدة منازل في مدينة رفح منذ فجر اليوم، ما أوقع 20 شهيدا إلى جانب عشرات الإصابات.

كما شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف ومستمر.

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ولفت  الشبكة الإخبارية إلى استقبال مجمع ناصر الطبي شهيدين حتى اللحظة، جراء الغارات على مدينة خان يونس.

كما تم استهداف منزل سكني شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أوقع عددا من الشهداء والجرحى.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس الاثنين ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 18000 شهيد وأكثر من و49600 جريح منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ67 حيث تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.
 

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