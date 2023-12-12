الحوثيون يواصلون استهداف سفن الاحتلال الإسرائيلي ردا على مجازر غزة.. قصف سفينة في باب المندب.. ومشاورات غربية لتشكيل قوة بحرية بالبحر الأحمر

تواصل جماعة الحوثي اليمنية استهداف سفن الاحتلال الإسرائيلي في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وبحر العرب ردًا على المجازر التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة المحاصر حيث وصل عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 18 ألفا و205 شهداء و49 ألفا و645 جريح حتى الآن أغلبهم من الأطفال والنساء فيما يستهدف الاحتلال المستشفيات والبنية التحتية للقطاع ويقصف المنازل على رؤوس ساكنيها ويحاصر القطاع ويمنع عنه الماء والغذاء والوقود والكهرباء وذلك بدعم أمريكي لا محدود وصل إلى أكثر من 200 شحنة أسلحة بعضها محرم دوليًا وتواطؤ غربي.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعموا أنه لـ سفينة حربية إسرائيلية تحترق قرب باب المندب في البحر الأحمر، بعد استهدافها بصواريخ كروز.

ونقلت " رويترز" عن مسؤول أمريكي أن صاروخ كروز تم إطلاقه من منطقة يسيطر عليها الحوثيون ضرب سفينة شحن مسببا حريقا وأضرارا.

هجوم حوثي على سفينة بباب المندب

وقال مسؤولان أمريكيان لموقع «The War Zone»، إن السفينة «إم تي ستريندا» تعرضت لهجوم بصاروخ انطلق من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، مشيرًا إلى أنها أصيبت على بعد 60 ميلًا شمال مضيق باب المندب.

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و«ستريندا» هي ناقلة كيماويات مملوكة للنرويج، بحسب مسؤولين أمريكيين، أكدوا أن المدمرة الصاروخية الموجهة «يو إس إس ميسون»، استجابت لنداء الطوارئ وهي الآن على مرمى البصر من الناقلة.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي، إن سفينة البحرية الأمريكية ماسون في مكان الحادث لتقديم المساعدة، مشيرًا إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

كما قال مكتب التجارة البحري البريطاني في تغريدة عبر حسابه بمنصة «إكس» (تويتر سابقا) اليوم الثلاثاء، إنه تلقى تقريرا عن كيان يعلن نفسه على أنه من البحرية اليمنية ويأمر سفينة بتغيير مسارها إلى ميناء يمني.

ممر مائي استراتيجي يربط البحر الأحمر بخليج عدن



وقال الجنرال باتريك رايدر، كبير المتحدثين باسم البنتاجون: «نحن مستمرون في أخذ هذا الأمر على محمل الجد ونواصل التشاور مع الحلفاء والشركاء حول العالم بشأن تشكيل قوة عمل بحرية لمعالجة هذا الأمر».

والمضيق ممر مائي استراتيجي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، ويهدد الحوثيون بتعطيل هذا الطريق البحري في إطار الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

خروقات مستمرة وإسقاط مسيرات حوثية



وهذه هي المرة الثانية خلال أسبوعين التي تجد فيها سفينة البحرية الأمريكية ميسون في قلب الصواريخ الحوثية؛ ففي 27 نوفمبر، سقط صاروخان باليستيان أطلقا من اليمن في البحر الأحمر بالقرب من المدمرة «يو إس إس ميسون»، فيما كانت السفينة الحربية تنهي استجابتها لنداء استغاثة من M/V Central Park، وهي سفينة تجارية تعرضت هي نفسها لهجوم من مجموعة من المسلحين الذين حاولوا الصعود على متنها.

ويأتي الهجوم على «ستريندا» بعد أيام من إعلان فرنسا أن إحدى فرقاطاتها في البحر الأحمر أسقطت طائرتين مسيرتين للحوثيين كانتا تحلقان باتجاهها.

وفي 3 ديسمبر الجاري، أطلقت ثلاثة صواريخ من الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وأصابت ثلاث سفن تجارية في البحر الأحمر، حسبما ذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان. واستجابت مدمرة الصواريخ الموجهة من طراز Arleigh-Burke USS Carney لنداءات استغاثة من اثنتين من تلك السفن وأسقطت ثلاث طائرات بدون طيار تقترب منها.

وهاجم الحوثيون بشكل متكرر السفن في البحر الأحمر وأطلقوا صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل. وكانت هناك عدة حالات اضطرت فيها السفن البحرية الأمريكية أيضًا إلى إسقاط طائرات الحوثيين بدون طيار وصواريخهم.

ففي 19 نوفمبر، شن الحوثيون غارة بطائرة هليكوبتر على سفينة «غالاكسي ليدر»، وهي حاملة مركبات ترفع علم جزر البهاما وتعبر البحر الأحمر. ولا يزال الحوثيون يحتجزون السفينة وطاقمها المكون من 25 فردا.

وقال مسؤول عسكري أمريكي لموقع The War Zone، إنه يُعتقد أن هذه هي أول غارة شنتها طائرات هليكوبتر تابعة للحوثيين على سفينة.

تنديد دولي من التصعيد الحوثي

وتعبيرًا عن غضب بلادها من التصعيد الحوثي، أكدت الحكومة البريطانية، امس الإثنين، أن هجمات المليشيات على الشحن الدولي واستيلائهم غير القانوني على سفينة غلاكسي ليدر تقوض أمن اليمن.

وقالت سفيرة بريطانيا لدى اليمن عبدة شريف، إن «هجمات الحوثيين تقوض أمن اليمن، وخاصة الأمن الغذائي في اليمن، حيث يتم استيراد 80% من المواد الغذائية عبر موانئ البحر الأحمر».

وأشارت إلى أن «التهديدات الحوثية المستمرة للشحن التجاري الدولي ستؤدي في النهاية إلى تقييد توافر الغذاء، لأن الشحن التجاري لن يخاطر بسُفُنِهِ وطاقمه، وقد بدأت تكاليف التأمين على الشحن في الارتفاع وستؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة الاحتياجات الإنسانية».

وأكدت الدبلوماسية البريطانية التزام بلادها «بحماية سلامة الشحن في المنطقة، والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن السفينة غالاكسي وطاقمها من قبل مليشيات الحوثي».

بدورها، دعت وزارة الخارجية الفرنسية، امس الإثنين، إلى «تجنّب أي تصعيد إقليمي» بعدما أسقطت فرقاطة فرنسية في البحر الأحمر طائرتين مسيرتين انطلقتا من شمال اليمن الخاضع لسيطرة المتمردين الحوثيين.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان: «ندين كل الاعتداءات على حرية الملاحة»، مؤكدةً أنها تتابع «من كثب تطور الوضع في البحر الأحمر وفي منطقة مضيق باب المندب».

وقال مصدر عسكري لوكالة «فرانس برس» طالبًا عدم الكشف عن اسمه إن «الفرقاطة المتعددة المهام لانغدوك الموجودة في البحر الأحمر في مهمة وطنية للأمن البحري، أطلقت صواريخ أستر 15 للدفاع الجوي بهدف إسقاط مسيّرات كانت متجهة نحوها مباشرة».

وقبل وقت سابق ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لتوسيع القوة البحرية متعددة الجنسيات بالبحر الأحمر لحماية السفن من التهديدات الحوثية.

توسيع القوة البحرية متعددة الجنسيات



ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري أمريكي مُطلع على الأمر أن "العديد من الدول لها مصلحة في منع تعطيل الشحن التجاري عبر هذا الجزء من العالم، مشيرا إلى أن هذه النقطة أكدها مسؤولو الإدارة للدول الأخرى خلال محادثات توسيع القوة البحرية، نقلا عن وكالة أنباء "العالم العربي".

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ووصف المسؤول الجهود الأمريكية بأنها طموحة إلى حد كبير، مشيرا إلى عدم وجود جدول زمني واضح حتى الآن حيث يقوم الحلفاء والشركاء بتقييم كيفية مشاركتهم.

وذكر مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن المناقشات حول توسيع القوة تجري بنشاط.

جدير بالذكر أن مليشيا الحوثي باليمن أعلنت السبت الماضي، أنها ستمنع كافة السفن المتجهة لإسرائيل من أي جنسية من المرور إذا لم يدخل قطاع غزة ما يحتاجه من الغذاء والدواء، محذرة من أن هذه السفن ستصبح هدفا مشروعا لها إذا لم يتحقق ذلك.