صالح جودت.. حكايات مداح الملوك والشاعر الفسدقي.. شدا بأغانيه كبار المطربين.. وتسبب في منع نزار قباني من دخول مصر

صالح جودت، شاعر مصري من الزمن الجميل، أغانيه وقصائده ملأت الدنيا وغنى له كبار المطربين، لقب بمداح الملوك فكتب فى مدح الملوك والرؤساء، غنى في حب مصر فقدم عددا من الأغاني الوطنية والحماسية وكتب اللون العاطفى فسمى بشاعر الحب والحرية أطلقت عليه عدة ألقاب نتيجة كتاباته فسمى شاعر الحب والحرية حين كتب القصائد والأغنيات العاطفية، ولقب بالشاعر الفسدقى، ورحل عام 1976.

صالح جودت، مداح الملوك الذي شدا بأغانيه كبار المطربين وتسبب في منع نزار قباني من دخول مصر

في مثل هذا اليوم 12 ديسمبر 1912 ولد الشاعر والكاتب الصحفي صالح جودت، بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية تخرج في كلية التجارة وبدأ حياته موظفًا في بنك مصر ثم محررا بجريدة الأهرام ثم رئيسا لتحرير مجلة الإذاعة، ومديرا لصوت العرب، ومراقبا للبرامج الثقافية بالاذاعة ومنها الى رئاسة تحرير مجلة الهلال حتى عين رئيسا لتحرير مجلة المصور عام ١٩٧١ واستمر فيها حتى الرحيل.

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سر دراسته بالتجارة

وترجع دراسته بكلية التجارة رغم حبه للأدب إلى موقف صدمه في بدايته حين كتب مقالات فنية بالمراسلة لمدة خمس سنوات في مجلة الصباح عن ام كلثوم وعن يوسف وهبى وعبد الوهاب ونشرتها المجلة بتوقيع الكاتب الكبير صالح جودت ظنا من رئيس تحرير المجلة ان مرسل المقالات هو المحامى الشهير صالح جودت ـ عمه ـ فلما قابله رئيس التحرير لأول مرة، سأله فين أبوك يا شاطر ؟ فقال له انه هو الذى يكتب المقالات طوال الأعوام الخمسة ويرسلها للمجلة فقام رئيس التحرير بطرده ساخرا منه، فصمم على الابتعاد عن الكتابة بدراسة التجارة .

الشاعر صالح جودت

درس صالح جودت في بداياته وهو طالبا كتابات سلامة موسى وعباس العقاد وحافظ إبراهيم والمازنى، فتولد عشقه للكتابة، وتأثر بأمير الشعراء أحمد شوقى كثيرا ولازمه خلال مشواره فقدم على مدى نصف قرن من الزمان ستة دواوين شعرية.

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الثلاثية المقدسة لأم كلثوم

كما كتب الشاعر صالح جودت 64 أغنية بين الوطنى والعاطفى لكبار المطربين منهم أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ وشادية وسعاد محمد، ووردة وفايزة، ومن اشهر أغانيه التي كتبها: حكاية العمر كله لفريد الأطرش، رايداك والنبى رايداك لليلى مراد،، قاهرتى لفايزة أحمد، والثلاثية المقدسة لأم كلثوم التي تعتبر من اجمل واعذب القصائد الدينية من تلحين رياض السنباطى، وأغنية الفن لعبدالوهاب التي قال فيها:

الدنيا ليل والنجوم طالعة تنورها.. نجوم غير النجوم من حسن منظرها.. ياللى بدعتوا الفنون.. وبإيديكوا أسرارها.. دنيا الفنون ده خميله.. وأنتم أزهارها.. والفن دنيا جميلة وانتوا أنوارها.

اغنيات المظ وعبده الحامولى

من أجمل أغاني الشاعر صالح جودت: اغانى فيلم المظ وعبده الحامولى، فغنت وردة: روحى وروحك حبايب، يانخلتين في العلالى، اسأل دموع عينيه، وغنى عادل مأمون من كلماته " ياللى سامعنى قول يانور عينى انت بايعنى ولا شارينى".

مع مجموعة من الكتاب

من أغاني صالح جودت الخالدة عندما قرر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر التنحى عن الحكم بعد النكسة انفعل الشاعر صالح جودت وكتب اغنية " ابق انت حبيب الشعب " غنتها أم كلثوم من تلحين رياض السنباطى تقول:"قم واسمعها من أعماقي، ابق فأنت السد الواقي لمنى الشعب.. ابق فأنت الأمل الباقي لغد الشعب.. أنت الخير وأنت النور.. أنت الصبر على المقدور.. أنت الناصر والمنصور.. ابق فأنت حبيب الشعب.. دوم للشعب ".

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مدح الملك فاروق

مدح الكاتب والشاعر صالح جودت في أشعاره الزعماء والملوك فكتب للملك فاروق قصيدة أنشودة الشباب في يوم ميلاده وقصيدة الفن التي غناها عبد الوهاب وقال فيها بيتا يقول " والفن مين أنصفه من غير كلمة من مولاه والفن مين شرفه غير الفاروق ورعاه.

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كتب أيضا قصيدة تغنى فيها بالملك عبد العزيز آل سعود عام 1946، وعنوانها "يا رفيع التاج"، غناها ولحنها عبد الوهاب أثناء زيارة الملك لمصر، وهي أول أغنية بثتها الإذاعة السعودية بعدما كانت برامجها تقتصر على إذاعة سور من القرآن الكريم، ومن كلماتها "يا رفيع التاج من آل سعود، يومنا أجمل أيام الوجود، موكب الخير من البيت العتيد، جاء يختال على النيل السعيد، فصحت مصر مع الفجر الجميل.



كما غنى له فريد الأطرش قصيدة في حفل زواج الملك حسين والملكة دينا في حضور شاه ايران قال فيها ( يا أغلى من أمانينا..وأحلى من اغانينا..يا زينة الدنيا يادينا ) يقصد الملكة دينا.

غيرة وعداوة مع نجيب محفوظ

عرف الشاعر صالح جودت بمواقفه العدائية ضد بعض زملائه من الشعراء والكتاب بالزج بهم في مشكلات كثيرة بحكم قربه من مراكز صنع القرار، فقام مثلا بالهجوم على رواية حكايات حارتنا وقيل انه كان يغير من جماهيرية كاتب القصة الأديب نجيب محفوظ بالرغم من صداقته له فقام بنقد روايته أمام المسئولين مهاجما لها، وكان وراء شن الحملة التى كانت سببا في وقفها عن النشر في الأهرام بالرغم من موافقة رئيس التحرير الأستاذ هيكل على نشرها.

صالح جودت يكتب: العمامة والطربوش

الهجوم على نزار قبانى

كما هاجم الشاعر نزار قبانى عندما نشر قصيدته "متى يعلنون وفاة العرب " وكتب مقالا بعنوان ( امنعوا اغانى نزار قبانى ) جاء فيه ان نزار قبانى انتهى كشاعر وانتهى كعربى وانتهى كإنسان، وطالب بوضعه على القائمة السوداء لأنه يحطم معنويات قومه العرب بمثل هذه القصيدة فتم منعه من دخول مصر.

صالح جودت يكتب: إلى زوجتي وكل زوجة

ستة دواوين وروايتين

للشاعر صالح جودت العديد من المؤلفات على مدى مشوار نصف قرن في العمل الإبداعي هي ستة دواوين شعرية هي: ديوان صالح جودت، ليالى الهرم، أغنيات على النيل، الحان مصرية، حكاية قلب، الله والنيل والحب، كما أصدر روايتين هما " الشباك" و" عودى الى البيت "، الى جانب عددا من المجموعات القصصية هي: في فندق الله، وداعا أيها الليل، أولاد الحلال، أساطير وحواديت، كلنا خطايا، الى جانب عدد من كتب الرحلات كحصيلة لرحلاته الصحفية ومقالاته منها قلم طائر، ملوك وصعاليك وغيرها.

صالح جودت يكتب: الخبز المثلج

جوائز وتكريمات