الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 12-12-2023 فى مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء، وتوقعت أن يسود طقس لطيفا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وحار على سيناء وعلى جنوب الصعيد.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة

كما توقعت أن يسود  طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، وعلى السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية.

 

 

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 12-12-2023 في مصر

حالة الطقس غدا الثلاثاء 12-12-2023 في وادي النطرون

طقس  القاهرة الكبرى

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وغائم  على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ 24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)

Advertisements


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 14 والعظمى  21  


العاصمة الإدارية: الصغرى 13 والعظمى 21


6 أكتوبر: الصغرى 13 والعظمى 21


بنها: الصغرى 14 والعظمى  22


الإسكندرية: الصغرى 15 والعظمى 21


العلمين الجديدة: الصغرى 14 والعظمى 20


مطروح: الصغرى 13 والعظمى 20


سيوة: الصغرى 10   والعظمى  18


كاترين الصغرى 04 والعظمى 15


بورسعيد الصغرى 14 العظمى 21


الزقازيق: الصغرى 14  لعظمى 22


الإسماعيلية الصغرى 12 والعظمى  22


السويس: الصغرى 12 والعظمى 22


شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 24


الغردقة الصغرى 16 والعظمى 25


الفيوم: الصغرى 11 والعظمى 22


بنى سويف الصغرى 11 والعظمى 22


المنيا: الصغرى 10 والعظمى 21


أسيوط الصغرى 09 والعظمى 21


سوهاج الصغرى  10 والعظمى 22


الأقصر الصغرى 11  والعظمى 23


أسوان: الصغرى 12 والعظمى 24

 

كيفية قياس درجات الحرارة فى الظل

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك شروط موحدة على مستوى العالم وضعتها المنظمة العالمية للارصاد الجوية عند قياس درجة الحرارة وهى:

١-وجود جهاز الترمومتر فى صندوق خشبى ينفذ من خلاله الهواء

٢-لا يتأثر بالرياح

٣- ألا تصل إليه أشعة الشمس ولا يتأثر بحرارة سطح الأرض، أي يقيس درجة حرارة الهواء في الظل  ولا يقيس درجة الحرارة التى يحس بها جلد الإنسان.

وقالت الأرصاد الجوية إن المقاييس المتنقلة المحمولة والمكشوفة للهواء وداخل السيارات، تسجل حرارة الهواء فى حيز هوائى غير ملائم للقياس يتأثر بعوامل اخري، لذا نجد درجة الحرارة المسجلة فى الأجهزة المتنقلة تختلف عن التسجيل الرسمي.

وأكدت أن درجة الحرارة المحسوسة التى يشعر بها الإنسان تتوقف على عدة عوامل منها وقت تعرضة لاشعة الشمس ومدتها وايضا سرعة الرياح ونسبة الرطوبة في الهواء فالرطوبه العالية تعمل على تقليل التعرق من جلد الأنسان فيزيد إحساسك بالحرارة.

 

،   

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية الطقس اليوم الطقس اليوم الثلاثاء الطقس توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس

مواد متعلقة

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 12-12-2023 في مصر

الأرصاد تحذر من الرياح المثيرة للأتربة على هذه المناطق

طقس الغد، تحذير من الأمطار الغزيرة الرعدية فى هذه المناطق

سحب ممطرة غرب البلاد وأمطار متفاوتة الشدة على جبال البحر الأحمر

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين 11-12-2023 في مصر

الأكثر قراءة

أخبار مصر: تفاصيل صفقة وشيكة بين حماس وإسرائيل، تأجيل الدوري التركي بسبب فضيحة، أخطر تصريح لـ بايدن، قصف سفينة بباب المندب

بصاروخ مجنح، تداول فيديو للحظة استهداف سفينة في باب المندب (فيديو)

ملكة إفيهات وزواج وطلاق غير متوقع، ما لا تعرفه عن ماجدة زكى في عيد ميلادها الـ 65

فيلم شماريخ يحقق 948 ألف جنيه أمس

إجراء جديد ضد سائق أتوبيس متهم بدهس صاحب مصنع في القليوبية

عفت نصار يهنئ الأهلي على جوائز الكاف ويعلق على فوز كهربا بأفضل هدف أفريقي

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 12 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

بالجلسرين والليمون، وصفة طبيعية للتخلص من الرؤوس السوداء

Advertisements

منوعات

المزيد

حدث منذ 59 عاما، جيفارا يواجه أمريكا بـ"وحشيتها" في خطابه الأممي، وواشنطن ترد بالخطة "ب" الدموية

الضربة القاضية، لحظة اقتحام رئيس ناد تركي مباراة لـ"لكم" الحكم في الوجه (فيديو)

كهربا يتصدر تويتر بعد فوزه بجائزة أفضل هدف في أفريقيا 2023

انطلاق عروض ملتقى نوادي المسرح المتميزة بالسامر الجمعة

المزيد

خدمات

المزيد

بالأسعار والمساحات، تفاصيل طرح أراضي التخصيص الفوري بالصعيد

الألومنيوم في السوق المصري اليوم الإثنين 11-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الإثنين 11-12-2023

قرعة علنية لتخصيص أراضي الإسكان الأكثر تميزًا.. 17 ديسمبر

المزيد

انفوجراف

تاريخ محمد صلاح مع جائزة أفضل لاعب في أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 12 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 12 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 12 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية