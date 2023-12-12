الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

جمعية مصر الجديدة للطفل تحتفل باليوم العالمى لذوي الإعاقة

مكتبة مصر الجديدة،فيتو
مكتبة مصر الجديدة،فيتو

تحتفل مكتبة مصر الجديدة للطفل، اليوم الثلاثاء، باليوم العالمي لذوى الاعاقة، بمجموعة متنوعة من ورش العمل المناسبة لكافة الفئات العمرية، بالإضافة إلى فقرات ترفيهية  في مقدمتها  مسرح عرائس ورسم على الوجه ومشتل زراعى، وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة وأتوبيس الفن الجميل وجمعية رسالة  .

 

ويتخلل الاحتفالية  ندوة  تقدمها  الدكتورة هدى انشاصى متخصصة فى علم نفس ذوى القدرات الخاصة لإعطاء محاضرة للمشرفين وأولياء الأمور وكل من  يتعامل مع ذوى القدرات فى السلوك الخاص بهم وكيفية التعامل معهم

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جمعية مصر الجديدة

قال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة إن الجمعية تقدم على مدار العام عددًا من البرامج للصغار والكبار في كافة صروحها الثقافية، والتي تهدف من خلالها إلى تحفيز الإبداع وإثراء التجربة الثقافية للمجتمع، كما ينصب تركيز البرنامج التعليمي والترفيهى لذوي الإعاقة على تصميم فعاليات متعددة تستهدف جميع أنواع الإعاقات، وتقديم الدعم لهذه الفئة الهامة من المجتمع  .

 

الأشخاص ذوي الإعاقة في مقدمة أولويات الدولة

أوضح  حلمى، يأتي تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مقدمة أولويات الدولة، حيث لا تدخر الدولة جهدًا من أجل دمج القضايا الخاصة بهؤلاء الأشخاص واحتياجاتهم في كافة سياساتها وبرامجها، وتعمل بشكل دائم على متابعة تنفيذها، كما يمثل دعم هذه الفئة ركنًا أصيلًا في رؤية مصر 2030  ، وذلك إيمانًا منها بأهمية حماية حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة  بشكل خاص.

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2030 الدكتور نبيل حلمي اليوم العالمي لذوى الإعاقة جمعية مصر الجديدة مكتبة مصر الجديدة للطفل مصر 2030

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