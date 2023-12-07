الفيلم الأمريكي The letter في عرض ومناقشة بمكتبة مصر الجديدة، غدا
تنظم مكتبة مصر الجديدة في الخامسة من مساء الجمعة، حفل عرض ومناقشة للفيلم الأمريكي "The letter"، إخراج وليم ويلير بطولة بيتى ديفيز، ادارة ومناقشة الدكتور سامح توفيق وأحمد العرابي.
جمعية مصر الجديدة
وقال الدكتور نبيل حلمي رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة، إن الندوة تأتي في إطار حرص الجمعية على تقديم كافة أنواع الفنون لجمهورها من مختلف الفئات العمرية بهدف اثراء الثقافة بشتى فروعها والتي تعمل على تنمية الذوق العام وتنمية الوعي الثقافي لدى المتلقي.
قصة الفيلم
يتناول الفيلم أسوأ درجات الخيانة عندما علمت الزوجة الخائنة، أن عشيقها قد تزوج، فأرسلت له رسالة تستدعيه لأمر هام، وعندما حضر قتلته بمسدس زوجها، وادعت أنه حاول اغتصابها، ولكن أرملة العشيق عثرت على الرسالة، فساومت الخائنة عليها، مقابل مبلغ من المال، دفعته القاتلة من أموال زوجها، وتمت تبرئة القاتلة، ولكن الأرملة تربصت بالخائنة.
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