رئيس الوطنية للانتخابات: عنوان تصويت انتخابات الرئاسة 2024 «وداعا حزب الكنبة» ولا توجد خروقات

الانتخابات الرئاسية 2024، قال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية 2024 في مصر تسير بشكل مُرضٍ وبسلاسة، والعنوان العريض للعملية الانتخابية "وداعا للسلبية"، ولم يعد هناك ما يسمى "حزب الكنبة".

نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

وأضاف خلال لقاء خاص مع قناة "إكسترا نيوز" من مقر الهيئة، أن الهيئة أعلنت عصر اليوم وصول نسبة المشاركة إلى 45% ممن يحق لهم التصويت، وهذه النسبة لم تحدث من قبل في أي استحقاقات انتخابية أو استفتاءات.

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صنع مستقبل الوطن

ولفت إلى أن هذه النسبة تعبر عن وعي المواطن وثقته في القضاء المصري، حيث يوجد قاض على كل صندوق، المواطن المصري لبى نداء وطنه للمشاركة في صنع مستقبل الوطن.

سير العملية التصويتية

وأوضح أن مجلس الهيئة منعقد على مدار اليوم، وأنه تفقد سير العملية التصويتية عبر غرفة العمليات، وكلمة خروقات هذه لا وجود لها في مصر، بشهادة المراقبين الأجانب ومن الاتحاد الأفريقي والبرلمان العربي، والمصرح لهم من الهيئة.

المشهد الحضاري للانتخابات الرئاسية

وأكد أن مشهد الانتخابات الرئاسية الحضاري يليق باسم وسمعة مصر، وفاق كل التوقعات، وكنا نتابع العملية الانتخابية من مجلس الإدارة ومن غرفة العمليات، وعززنا بقضاة وموظفين، ولم يؤثر شيء في سلامة العملية، فقط بعض الإجراءات التنظيمية وتحل في وقتها.

الانتخابات الرئاسية 2024، شهدت اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، اليوم الإثنين، إقبالا كبيرا من الناخبين منذ بدء التصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية من التاسعة صباحا.

ويمكن للمواطنين التعرف على أماكن لجانهم وعناوينها في الانتخابات الرئاسية عبر هذا الرابط

ورصدت فيتو خلال اليوم الثاني لـ انتخابات الرئاسة 2024 عددا من اللقطات الخاصة ومنها:

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