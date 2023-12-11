الإثنين 11 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

رئيس الوطنية للانتخابات: عنوان تصويت انتخابات الرئاسة 2024 «وداعا حزب الكنبة» ولا توجد خروقات

رئيس الهيئة الوطنية
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فيتو

الانتخابات الرئاسية 2024، قال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية 2024 في مصر تسير بشكل مُرضٍ وبسلاسة، والعنوان العريض للعملية الانتخابية "وداعا للسلبية"، ولم يعد هناك ما يسمى "حزب الكنبة".

 

نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

وأضاف خلال لقاء خاص مع قناة "إكسترا نيوز" من مقر الهيئة، أن الهيئة أعلنت عصر اليوم وصول نسبة المشاركة إلى 45% ممن يحق لهم التصويت، وهذه النسبة لم تحدث من قبل في أي استحقاقات انتخابية أو استفتاءات.

 

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صنع مستقبل الوطن

ولفت إلى أن هذه النسبة تعبر عن وعي المواطن وثقته في القضاء المصري، حيث يوجد قاض على كل صندوق، المواطن المصري لبى نداء وطنه للمشاركة في صنع مستقبل الوطن.

 

سير العملية التصويتية

وأوضح أن مجلس الهيئة منعقد على مدار اليوم، وأنه تفقد سير العملية التصويتية عبر غرفة العمليات، وكلمة خروقات هذه لا وجود لها في مصر، بشهادة المراقبين الأجانب ومن الاتحاد الأفريقي والبرلمان العربي، والمصرح لهم من الهيئة.

 

المشهد الحضاري للانتخابات الرئاسية

وأكد أن مشهد الانتخابات الرئاسية الحضاري يليق باسم وسمعة مصر، وفاق كل التوقعات، وكنا نتابع العملية الانتخابية من مجلس الإدارة ومن غرفة العمليات، وعززنا بقضاة وموظفين، ولم يؤثر شيء في سلامة العملية، فقط بعض الإجراءات التنظيمية وتحل في وقتها.

الوطنية للانتخابات تتابع التصويت في اللجان المفتوحة أمام الناخبين حتى الآن

حملة السيسي الانتخابية تطالب باستكمال الصورة المشرفة في آخر أيام الانتخابات الرئاسية غدا

لحظة بلحظة، المصريون يصوتون في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024 

الانتخابات الرئاسية 2024، شهدت اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، اليوم الإثنين، إقبالا كبيرا من الناخبين منذ بدء التصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية من التاسعة صباحا.

 

ويمكن للمواطنين التعرف على أماكن لجانهم وعناوينها في الانتخابات الرئاسية عبر هذا الرابط

 

ورصدت فيتو خلال اليوم الثاني لـ انتخابات الرئاسة 2024 عددا من اللقطات الخاصة ومنها:

 

طوابير لكبار السن أمام اللجان في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية بكفر الشيخ (صور)
 

طلاب مدرسة الراهبات في الأقصر يشاركون المواطنين فرحتهم بالانتخابات الرئاسية (صور)
 

طلاب جامعة الأزهر يتصدرون المشهد الانتخابي بلجان مدينة نصر (فيديو وصور)
 

30 صورة ترصد زحام الناخبين أمام اللجان في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024
 

أغاني ورقص بالأعلام، احتفالات المصريين أمام اللجان الانتخابية بالجيزة (فيديو وصور)
 

مسن بكرسي متحرك يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بالجيزة
 

في لفتة إنسانية، كفيف مسن يصر على الإدلاء بصوته في الانتخابات (فيديو)
 

قوات التأمين في قصر الدوبارة تساعد مسنة في التصويت بالانتخابات الرئاسية (صور)
 

ذوو الهمم وكبار السن يتصدرون المشهد أمام لجان الانتخابات الرئاسية في الخصوص (صور)
 

حضور طاغ للأطفال بالانتخابات الرئاسية (فيديو وصور)
 

بالزغاريد، مسنة تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية بلجنة قصر الدوبارة (فيديو)

بالجلباب والعصا، طوابير أمام لجان الانتخابات الرئاسية في أبو تشت بقنا (صور)

الشرطة النسائية تتصدر لجان التأمين في الانتخابات الرئاسية في الدقهلية
 

 

 

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