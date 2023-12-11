قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة تفوح في الخليل

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، مساء اليوم الإثنين، باقتحام قوات الاحتلال بلدة تفوح في الخليل بالضفة الغربية.

وفي وقت سابق من اليوم، وصف مسئول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الإثنين، الوضع في غزة بأنه "كارثي ومروع"، مع دمار "أكبر" نسبيا مما شهدته ألمانيا إبان الحرب العالمية الثانية.



وقال بوريل، عقب ترؤسه اجتماعا لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، إن رد الجيش الإسرائيلي على طوفان الأقصى، أدى إلى "عدد لا يصدّق من الضحايا المدنيين".

وأعرب أيضا عن "قلق" الاتحاد الأوروبي "إزاء عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية"، ودان مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 1700 وحدة سكنية جديدة في القدس، وهو ما تعتبره بروكسل انتهاكا للقانون الدولي.

Advertisements



ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، إن العدوان الإسرائيلي على القطاع أسفر حتى الآن عن استشهاد 18205 أشخاص و49645 جريحًا.





عدد شهداء قطاع غزة

وأضافت الوزارة في بيانها: "ندعو الفرق الطبية في أنحاء العالم إلى التوجه للقطاع من أجل إنقاذ حياة الجرحى، فقدنا مئات الجرحى وهم ينتظرون العلاج خارج القطاع".

وتابع البيان: "قوات الاحتلال تمنع الجرحى في المراكز الطبية شمالي القطاع من الوصول إلى المستشفيات".

وفي وقت سابق من اليوم قالت منظمة "أطباء بلا حدود"، إن خدمات الرعاية الصحية في قطاع غزة تشهد انهيارًا كاملًا، لا سيما في عيادات الشهداء وبني سهيلة، بسبب أوامر الإخلاء التي أصدرتها القوات الإسرائيلية للمنطقة قبل عشرة أيام.



انهيار كامل في خدمات الرعاية الصحية

وفي رفح، أقصى جنوب القطاع، والتي نزح إليها سكان خانيونس ووسط غزة، قال البيان إن الخدمات الصحية محدودة للغاية، مضيفًا أنه وفي الـ9 من ديسمبر، بدأ فريق "أطباء بلا حدود" في رفح بدعم عيادة الشابورة، حيث عالج أكثر من 130 مريضًا في اليوم الأول.





عدوى في الجهاز التنفسي

وقال منسق الطوارئ في المنظمة بغزة نيكولاس باباكريسوستومو: "يعاني كل مريض آخر في العيادة من عدوى في الجهاز التنفسي بسبب التعرّض لفترات طويلة للبرد والمطر".

وأضاف أن الناس يعيشون في ظروف صحية سيئة للغاية، وفي بعض الملاجئ يتشارك 600 شخص في مرحاض واحد، لقد شهدنا بالفعل العديد من حالات الإسهال، وغالبًا ما يكون الأطفال هم الأكثر تضررًا".

وقالت المنظمة "يتعين على مجلس الأمن الدولي أن يطالب بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار، ورفع الحصار وضمان المساعدات غير المقيّدة لقطاع غزة بأكمله".

