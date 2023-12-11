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ثقافة وفنون

مي عمر تخطف الأنظار بفستان أسود أنيق في أحدث ظهور لها

مي عمر، فيتو
مي عمر، فيتو

مي عمر، نشرت الفنانة مي عمر صورة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور إنستجرام وهي ترتدي فستانًا أنيقًا أسود اللون، وتلقت مي تعليقات إيجابية على إطلالتها المميزة.

نعمة الأفوكاتو وفيلم الغربان

وتستعد الفنانة مي عمر، للمشاركة في الماراثون الرمضاني 2024 بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" وتشارك في بطولة فيلم "الغربان" الذي وصفته أنه سيفاجئ الجمهور.  

وفي هذا السياق، قالت مي عمر في لقاء مع et بالعربي عن فيلم "الغربان": "عصر قديم إنتاج ضخم جدا وصورة مختلفة حاجة مشوفتهاش قبل كده في الوطن العربي كله من إخراج أستاذ ياسين حسن وبطولة عمرو سعد أنا مبسوطة طالعة بشخصية مختلفة وشكل مختلف هو حاجة لما تتفرجوا عليها هتتخضوا".  

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على الجانب الآخر، كانت احتفلت الفنانة مي عمر بعيد زواجها بالمخرج محمد سامي على طريقتها الخاصة، وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.  

مي عمر تحتفل بعيد زواجها من محمد سامي 

ونشرت مي عمر صورة برفقة زوجها المخرج محمد سامي وعلقت عليها قائلة: "ذكرى سنوية سعيدة يا حبيبي".  ومن ناحية أخرى، ينتظر محبو وعشاق الفنانة مي عمر أحدث أعمالها وهو مسلسل جديد يحمل اسم نعمة الأفوكاتو وهو عمل من إخراج زوجها محمد سامي.  

قصة مسلسل نعمة الافوكاتو 

 تدور أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو في إطار اجتماعي، حيث تجسد مي عمر دور محامية اسمها نعمة هي شخصية جديدة تقدمها مي لأول مرة في الدراما، وتمر بالعديد من الأزمات خلال أحداث المسلسل، كما أنها ستظهر منفصلة عن زوجها الذي يقدم دوره أحمد زاهر.   

أبطال نعمة الأفوكاتو 

ويشارك في مسلسل نعمة الأفوكاتو عدد كبير من النجوم منهم مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، سامي مغاوي، عماد زيادة، سلوى عثمان، لبنى ونس، كمال أبو رية، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب، تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي.

مي عمر تشوق الجمهور لدورها في فيلم الغربان: هتتخضوا

مي عمر تحتفل بعيد زواجها بمحمد سامي

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