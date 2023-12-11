استمرار توافد الناخبين على اللجان بقنا قبيل انتهاء اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة (صور)

توافد الناخبون على اللجان الانتخابية بكثافة عالية خاصة قبل انتهاء التصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية بمختلف مراكز ومدن محافظة قنا، وسط حرص الأهالي على الإدلاء بأصواتهم.

ومن جانبه قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أنه يتابع عن كثب المشهد الانتخابي منذ اللحظات الاولي لانطلاق الماراثون الانتخابي داخل اللجان الفرعية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، والتى شهدت إقبالا ملحوظًا ومشاركة إيجابية من المواطنين، لافتا ان إقبال الجميع، خاصة السيدات، اللاتي كن الأكثر توافدا منذ بداية اليوم الانتخابي الثاني، وذلك وسط حرص الجميع على الإدلاء بصوته قبل موعد إغلاق اللجنة، الذي ينتهي بوفود آخر ناخب.

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وأشار إلى أن غرفة العمليات الرئيسية رصدت انتظام سير العملية الانتخابية دون حدوث أي معوقات، وأن جميع المتابعين لسير العملية الانتخابية من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية لم يسجلوا أي خروقات من شأنها تعكير صفو العملية الانتخابية حتى هذه اللحظة.

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وحددت الهيئة الوطنية يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويقوم 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية، بالإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل مصر، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

ورصدت فيتو خلال اليوم الأول من انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 عددًا من اللقطات الخاصة بمشاركة المواطنين في الانتخابات ومنها: