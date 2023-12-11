محافظ شمال سيناء يستقبل وفد مجلس الأمن الدولي بالعريش (صور)

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وفد مجلس الأمن الدولي خلال وصوله مطار العريش الدولي، في حضور مساعد وزير الصحة المصري ووزيرة الصحة الفلسطينية ووزير التضامن الفلسطيني ووفد من الهلال الأحمر المصري والفلسطيني.

محافظ شمال سيناء يستقبل وفد مجلس الأمن الدولي بالعريش



واستعرض المحافظ الجهود التي قامت بها مصر في استقبال وارسال المساعدات الي قطاع غزة، مؤكدًا علي ان مصر اكبر داعم للقضية الفلسطينية.



أضاف المحافظ أن وفد مجلس الامن سوف يقوم بزيارة تفقدية لشاحنات المساعدات امام معبر رفح البري والمساعدات في مخازن الهلال الأحمر المصري بالعريش وزيارة الجرحي الفلسطينيين في مستشفي العريش العام.

كان مطار العريش الدولي استقبل امس 7 طائرات من بينهم 3 طائرات قطرية تحمل مساعدات إغاثية لغزة وطائرة من فرنسا وطائرة من الكويت تحمل 3 سيارات اسعاف.

Advertisements