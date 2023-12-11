الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رياضة

وزير الشباب والرياضة يشهد مراسم إعلان التعاقد مع هيروشي لقيادة منتخبات الجودو

وزير الشباب الرياضة
وزير الشباب الرياضة يشهد مراسم إعلان التعاقد مع هيروشي، فيتو

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الإثنين، مراسم إعلان مسئولي اتحاد الجودو برئاسة مرزوق علي رئيس مجلس الإدارة، التعاقد مع الياباني أيزومي هيروشي لقيادة المنتخبات الوطنية  للجودو خلال الفترة المقبلة.

وجاء الإعلان خلال المؤتمر الذي أقيم في مركز التعليم المدني بالجزيرة بحضور محمد رشوان  أسطورة الجودو، ومجلس إدارة الاتحاد المصري، والسفير الياباني أوكا هيروشي، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

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وزير الشباب الرياضة يشهد مراسم إعلان التعاقد مع هيروشي لقيادة منتخبات الجودو، فيتو 

ويمتلك الياباني أيزومي هيروشي المدير الفنى الجديد لمنتخب الجودو، صاحب الـ42 عاما سجلا مميزا من الإنجازات لاعبا ومدربا، حيث سبق له الفوز بفضية أولمبياد أثينا 2004، وذهبية بطولة العالم في القاهرة 2005، وعدد كبير من الميداليات العالمية في عدة بطولات.

ومن المقرر أن يتولى هيروشي مهمة تدريب والإشراف على المنتخبات الوطنية في مختلف المراحل العمرية من أجل النهوض بمستوى اللاعبين وتمكينهم من الوقوف على منصات التتويج العالمية والأولمبية أيضا.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمجهودات مجلس إدارة اتحاد الجودو على مستوى اعداد المنتخبات الوطنية، مؤكدا أن الجودو المصري يشهد طفرة قوية على مستوى النتائج وقطاعات الناشئين والشباب.

وثمن الوزير على رؤية اتحاد الجودو فى الاستعانة بخبرات دولية كبيرة فى قيادة المنتخبات الوطنية بما يسهم فى مواصلة المنائح المميزة التى يحققها ابطال مصر فى الجودو بمختلف المنافسات.

فيما  قال مرزوق علي رئيس اتحاد الجودو، أن المفاوضات مع المدير الفني الياباني بدأت منذ فترة، وأنه أبدى تعاون كبير ورغبة في تحقيق الإنجازات مع اللاعبين المصريين.

وأضاف مرزوق، أن مجلس إدارة الاتحاد يعمل من أجل الصالح العام، وهدفه الأول والأخير مصلحة الجودو المصري ودفع المنتخبات لاعتلاء منصات التتويج العالمية والأولمبية، وأن مصر تمتلك حاليا جيل مميز من اللاعبين واللاعبات.

وتابع: "وضعنا خطة الهدف منها النهوض بمستوى المنتخبات، وبدأنا حصد الثمار من خلال السيطرة على كل البطولات الأفريقية في المراحل العمرية المختلفة وأيضا حصد ميدالية تاريخية في بطولة العالم للشباب، والآن نطمح لتحقيق الإنجازات العالمية والأولمبية".

 

أعلن مسئولو اتحاد الجودو برئاسة مرزوق علي التعاقد مع الأسطورة الياباني أيزومي هيروشي لقيادة المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة.

 

اتحاد الجودو يعلن التعاقد مع مدير فني ياباني

وجاء الإعلان من خلال مؤتمر صحفي أقيم في مركز التعليم المدني في الجزيرة وشهد حضور المدرب الجديد والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومجلس إدارة الاتحاد، والسفير الياباني أوكا هيروشي.

أيزومي هيروشي، فيتو

ومن المقرر أن يتولى هيروشي مهمة تدريب والإشراف على المنتخبات الوطنية في مختلف المراحل العمرية من أجل النهوض بمستوى اللاعبين وتمكينهم من الوقوف على منصات التتويج العالمية والأولمبية أيضا.

 

تشكيل الجهاز الفني لمنتخبات الجودو

وجاء تشكيل الهيكل الفني للاتحاد كالتالي:

محمد رشوان رئيسا لجهاز المنتخبات
أيزومي هيروشي مديرا فنيا للاتحاد والمنتخب الأول
حاتم عبد الآخر مديرا فنيا لمنتخب الشباب
محمد علي مديرا فنيا لمنتخب الناشئين
سيد أبو ميدان مديرا فنيا لمنتخبات السيدات والشابات والناشئات
عاطف مصطفى مدربا عاما
يحيى نبيل مدير إداري

 

تصريحات رئيس اتحاد الجودو

ومن جانبه قال مرزوق علي رئيس اتحاد الجودو، أن المفاوضات مع المدير الفني الياباني بدأت منذ فترة، وأنه أبدى تعاون كبير ورغبة في تحقيق الإنجازات مع اللاعبين المصريين.

وأضاف مرزوق، أن مجلس إدارة الاتحاد يعمل من أجل الصالح العام، وهدفه الأول والأخير مصلحة الجودو المصري ودفع المنتخبات لاعتلاء منصات التتويج العالمية والأولمبية، وأن مصر تمتلك حاليا جيل مميز من اللاعبين واللاعبات.

وتابع: "وضعنا خطة الهدف منها النهوض بمستوى المنتخبات، وبدأنا حصد الثمار من خلال السيطرة على كل البطولات الأفريقية في المراحل العمرية المختلفة وأيضا حصد ميدالية تاريخية في بطولة العالم للشباب، والآن نطمح لتحقيق الإنجازات العالمية والأولمبية".

اتحاد الجودو يعلن التعاقد مع الأسطورة الياباني أيزومي هيروشي لقيادة المنتخبات

أشرف صبحي يتابع نتائج اجتماع مجلس الاتحادات النوعية

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الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة أشرف صبحي الجودو

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