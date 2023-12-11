اتحاد الجودو يعلن التعاقد مع الأسطورة الياباني أيزومي هيروشي لقيادة المنتخبات

الجودو، أعلن مسئولو اتحاد الجودو برئاسة مرزوق علي التعاقد مع الأسطورة الياباني أيزومي هيروشي لقيادة المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة.

اتحاد الجودو يعلن التعاقد مع مدير فني ياباني

وجاء الإعلان من خلال مؤتمر صحفى أقيم في مركز التعليم المدني في الجزيرة وشهد حضور المدرب الجديد والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومجلس إدارة الاتحاد، والسفير الياباني أوكا هيروشي.

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ويمتلك الياباني أيزومي هيروشي صاحب الـ42 عاما سجلا مميزا من الإنجازات لاعبا ومدربا، حيث سبق له الفوز بفضية أولمبياد أثينا 2004، وذهبية بطولة العالم في القاهرة 2005، وعدد كبير من الميداليات العالمية في عدة بطولات.

أيزومي هيروشي، فيتو

ومن المقرر أن يتولى هيروشي مهمة تدريب والإشراف على المنتخبات الوطنية في مختلف المراحل العمرية من أجل النهوض بمستوى اللاعبين وتمكينهم من الوقوف على منصات التتويج العالمية والأولمبية أيضا.

تشكيل الجهاز الفني لمنتخبات الجودو

وجاء تشكيل الهيكل الفني للاتحاد كالتالي:

محمد رشوان رئيسا لجهاز المنتخبات

أيزومي هيروشي مديرا فنيا للاتحاد والمنتخب الأول

حاتم عبد الآخر مديرا فنيا لمنتخب الشباب

محمد علي مديرا فنيا لمنتخب الناشئين

سيد أبو ميدان مديرا فنيا لمنتخبات السيدات والشابات والناشئات

عاطف مصطفى مدربا عاما

يحيى نبيل مدير إداري

تصريحات رئيس اتحاد الجودو

ومن جانبه قال مرزوق علي رئيس اتحاد الجودو، أن المفاوضات مع المدير الفني الياباني بدأت منذ فترة، وأنه أبدى تعاون كبير ورغبة في تحقيق الإنجازات مع اللاعبين المصريين.

وأضاف مرزوق، أن مجلس إدارة الاتحاد يعمل من أجل الصالح العام، وهدفه الأول والأخير مصلحة الجودو المصري ودفع المنتخبات لاعتلاء منصات التتويج العالمية والأولمبية، وأن مصر تمتلك حاليا جيل مميز من اللاعبين واللاعبات.

وتابع: "وضعنا خطة الهدف منها النهوض بمستوى المنتخبات، وبدأنا حصد الثمار من خلال السيطرة على كل البطولات الأفريقية في المراحل العمرية المختلفة وأيضا حصد ميدالية تاريخية في بطولة العالم للشباب، والآن نطمح لتحقيق الإنجازات العالمية والأولمبية".

وزير الرياضة يشيد بمجهودات اتحاد الجودو

وفي المقابل أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمجهودات مجلس إدارة اتحاد الجودو ورئيسه مرزوق علي، مؤكدا أن الجودو المصري يشهد طفرة قوية على مستوى النتائج وقطاعات الناشئين والشباب.

وقال الوزير: نأمل أن نرى الجودو المصري منافس قوي على الميداليات الأولمبية في لوس أنحلوس 2028 بالتعاون مع خبراء الجودو في اليابان.

وتابع وزير الرياضة: أن الوزارة تقدم كل الدعم المطلوب للاتحاد المصري للجودو بهدف النهوض بالمستوى الفني وتحقيق المزيد من الإنحازات والنجاحات.

ومن جانبه قال المدير الفني الياباني أيزومي هيروشي أنه يعلم جيدا أن المنتخب المصري هو الأقوى في قارة أفريقيا في الوقت الحالي ويمتلك عناصر مميزة من اللاعبين.

وأضاف أنه حضر إلى القاهرة من أج ل تحقيق المزيد من الإنجازات مع المنتخبات المصرية وزيادة عدد الميداليات العالمية التي حققها اللاعبين المصريين

الجمعية العمومية لاتحاد الجودو

وعلى حانب آخر، أعلن اتحاد الجودو برئاسة مرزوق علي، تحديد يوم 15 ديسمبر المقبل، موعدا لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية، وذلك بمقر دار الحرس الجمهوري في القاهرة.

وجاء جدول أعمال الجمعية العمومية كالتالي:

1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق.

2- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن اعماله في السنة المنتهية في 30 يونيو 2023 وخطة النشاط للعام الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

3- اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 ومشروع الموازنة للعام المالي 2023/2024.

4- تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.

5- النظر في طلبات أو مقترحات أعضاء الجمعية العمومية التي وردت وقدمت كتابيا إلى المدير التنفيذي للاتحاد في المواعيد المحددة قانونا.

6- اعتماد تحديد مجلس الإدارة لمكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي للاتحاد.