وفاة مواطن أثناء الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية بالمنيا

شهدت قرية أبا البلد التابعة لمركز مغاغة شمال محافظة المنيا، حالة من الحزن بسبب وفاة مواطن خلال الإدلاء بصوته في لجنة مدرسة شلقامي، وتحرر محضر بالواقعة وتم نقل الجثة لمستشفى مغاغة.

وفاة ناخب داخل لجنة بالمنيا

وتلقى اللواء محمد مصطفى ضبش إخطارًا يفيد بوفاة م. ر، سبعيني، من مركز مغاغة خلال الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية وتم نقله للمستشفى.



وكانت لجان الانتخابات الرئاسية بمحافظة المنيا، شهدت إقبالا كبيرا في الساعات الماضية بمختلف مراكز المحافظة شمالا وجنوبا، حيث شهدت لجان مركز سمالوط ومطاي وبني مزار ومغاغة وملوي ومركز المنيا إقبالا كبيرا وطوابير أمام اللجان منذ فتح أبواب اللجان أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع.

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ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وحددت الهيئة الوطنية يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويقوم 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية، بالإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل مصر، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

ورصدت فيتو خلال اليوم الأول من انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 عددًا من اللقطات الخاصة بمشاركة المواطنين في الانتخابات ومنها: