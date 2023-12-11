جلسة حوارية بأهمية المشاركة بالانتخابات الرئاسية لخريجي برامج الأكاديمية الوطنية للتدريب (صور)

اجتمع كامل غطاس سكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، اليوم ثاني أيام الانتخابات الرئاسية بخريجي البرامج التدريبية الخاصة بالأكاديمية الوطنية للتدريب " مسئول حكومي محترف"، " المرأة تقود بالمحافظات" من القطاعات المختلفة بمحافظة البحيرة، وذلك بمكتبة مصر العامة بدمنهور، لزيادة الوعي المجتمعي،والتثقيف المؤسسي بأهمية المشاركة في الإنتخابات الرئاسية، والمسئولية الملقاة على عاتق الخريجين من إيصال رسائل الدولة وتوضيح المسئولية المجتمعية للشعب المصري من كافة الأطياف وعلى جميع المستويات بمفاهيم بسيطة، وواضحة تصل لوجدان ووعى المواطن المصري البسيط "انزل شارِك.. صوتك أمانة.. شارك في صياغة مستقبل بلدك".

وأوضح الدكتور جميعة، خلال اللقاء أن تصميم النظام التعليمي بالأكاديمية الوطنية للتدريب على غرار المدرسة الوطنية للإدارة الفرنسية بالتعاون مع عدد من الهيئات والمعاهد والمؤسسات العلمية الدولية.

كما أشار أن الدولة حرصت على الاستثمار في أبنائها بجميع القطاعات ورفع مستوى أدائهم وكفاءتهم الإدارية، وكذلك وعيهم وثقافتهم السياسية وخلق نماذج مشرفه وإيجابية وذات تأثير ووعى مجتمعي للنهوض بمصرنا الحبيبة.

جدير بالذكر أنه يبلغ عدد اللجان العامة بمحافظة البحيرة ١٨ لجنة، عدد المقار الانتخابية ٦٧٢ مقرا انتخابيا، عدد اللجان الفرعية ٨٥٥ لجنة بالإضافة إلى 24 لجنة للوافدين من خارج المحافظة، عدد الناخبين ٤ ملايين و٢٢٦ ألف و٥٠٩ ناخبين.

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وحددت الهيئة الوطنية يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويقوم 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية، بالإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل مصر، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

ورصدت فيتو خلال اليوم الأول من انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 عددًا من اللقطات الخاصة بمشاركة المواطنين في الانتخابات ومنها:

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