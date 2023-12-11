وفد من البرلمان الأورومتوسطى فى زيارة لمكتبة الإسكندرية (صور)
استقبل الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية اليوم، وفدا من برلمان دول البحر المتوسط برئاسة النائب محمد أبو العنين؛ وكيل مجلس النواب ورئيس البرلمان "الأورومتوسطي".
وقام الوفد البرلمانى بجولة تفقدية داخل المكتبة تفقد خلالها كافة معالمها ومتاحفها، وأعرب أعضاء الوفد في نهاية جولتهم عن سعادتهم بالمستوى الراقى الذى لمسوه خلال الزيارة.
تأتى زيارة الوفد البرلماني إلي مكتبة الإسكندرية على هامش جولته التفقدية لمتابعة الإنتخابات الرئاسية فى يومها الثانى فى عدد من لجان محافظة الإسكندرية.
ندوة فرسان الفن والسماء
وكانت مكتبة الإسكندرية قد نظمت مؤخرًا من خلال مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي التابع لقطاع التواصل الثقافي بمقره بالقرية الذكية، ندوة بعنوان "فرسان الفن والسماء" وذلك بمناسبة الاحتفال "باليوم الدولي للفن الاسلامي" والذي جاء بالتعاون مع الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، ومتحف الفن الإسلامي، وجاء ذلك بحضور نخبة من الشخصيات العامة والباحثين المتخصصين، ومجموعة من الجمهور العام المهتم بشئون التراث.
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