عرض فيلم "الحلم" بمركز الثقافة السينمائية الأربعاء المقبل

يعرض مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، الاربعاء القادم ١٣ ديسمبر فيلم" الحلم " للمخرج عبد العزيز حشاد في تمام الساعة 6 مساء، بمقر مركز الثقافة السينمائية.

والفيلم يندرج تحت نوعية الأفلام الروائية القصيرة، وتدور قصته حول فكرة دعم النجاح والقدرة على العمل، وكيف يصبح حلمك ليس مستحيلا.

فيلم الحلم

الفيلم بطولة أميرة فتحي وايمان مدحت والطفلة سيلين والطفل ياسين، قصة احمد صبحي وتصوير محمد عزمي مدير انتاج سلوي عبد الرحمن إخراج عبد العزيز حشاد، وتم تصويره في احدي قري محافظة الجيزة.

يذكر أن جميع الفعاليات متاحة ومجانية للجمهور من محبي وجمهور السينما.

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