مسيرة حاشدة لطلاب جامعة أسيوط بالأعلام دعمًا لانتخابات الرئاسة

شهدت جامعة أسيوط، اليوم الإثنين ١١ من ديسمبر؛ مسيرة حاشدة؛ بمشاركة الآلاف من الطلاب والعاملين بالجامعة؛ احتفاءً بالعرس الانتخابي، وتشجيعًا لكافة منتسبي الجامعة على المشاركة في الانتخابات الرئاسية٢٠٢٤.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وحرص جميع منتسبي جامعة أسيوط؛ على المشاركة الإيجابية في الاحتفال بالعرس الديمقراطي، وشارك فى المسيرة؛ الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري والمشرف العام على الانشطة الطلابية، والأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات، والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس، ومعاونوهم من مختلف كليات الجامعة، وحشد من العاملين، والطلاب.

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مسيرة حاشدة لطلاب جامعة أسيوط

وأكد الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط ؛ أن هذه المسيرة الحاشدة؛ تأتي في إطار دور الجامعة في تعزيز روح الولاء، والانتماء؛ لدى كافة منتسبيها؛ مشيرًا أن الوطن الآن في حاجة ماسة لكل مواطن، يدرك جيدًا قيمة صوته في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، وقيمة المشاركة الإيجابية في هذا الحدث الديمقراطي المهم، في إطار من الشفافية، والنزاهة؛ لاستكمال مسيرة التنمية، وبناء الدولة المصرية.

وأعرب نائب رئيس جامعة أسيوط؛ عن إعجابه، وفخره؛ بحالة الوعي السياسي لدى الشباب، وهو ما ظهر جليًا، يومي الانتخابات الرئاسية؛ والتي شهدت مشاركة أعداد كثيفة من المواطنين، في التصويت في الانتخابات الرئاسية؛ وهو ما يؤكد على وعيهم؛ بحقوقهم الدستورية، والقانونية تجاه وطنهم.

وعقب المشاركة في أعمال المسيرة؛ تفقد قيادات جامعة أسيوط مقر لجنة الوافدين، بنادي جامعة أسيوط، بميدان مسجد عمر مكرم، والتي تستقبل طلاب الجامعة؛ من مراكز محافظة أسيوط، بجانب طلاب المحافظات الأخرى؛ للإدلاء بصوتهم الانتخابي؛ وذلك للتأكد من توفير كافة سبل الأمان، والراحة للطلاب، أثناء الإدلاء بأصواتهم.

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وحددت الهيئة الوطنية يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويقوم 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية، بالإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل مصر، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

ورصدت فيتو خلال اليوم الأول من انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 عددًا من اللقطات الخاصة بمشاركة المواطنين في الانتخابات ومنها:

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