السبت 09 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

من خلال "ملتقى الطفل"، الجامع الأزهر يواصل دروسه التربوية والتوعوية للنشء

الجامع الأزهر، فيتو
الجامع الأزهر، فيتو

يعقد الجامع الأزهر الشريف اليوم السبت، حلقة جديدة من ملتقى الطفل، والذي يأتي تحت عنوان: "الطفل الخلوق - النظيف - الفصيح"، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبمتابعة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وإشراف الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف.

 

ملتقى الطفل بالجامع الأزهر

ويأتي ملتقى الطفل الذي يعقد السبت من كل أسبوع بالجامع الأزهر، في إطار مواصلة الجامع الأزهر والرواق الأزهري، جهودهما في توعية النشء بالآداب الإسلامية والأخلاقيات السليمة النابعة من صحيح الدين.

 

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ويحاضر في الملتقى الشيخ محمد قطب، الباحث بوحدة شؤون الأروقة بالجامع الأزهر، مبينًا أهمية "الإجتهاد"، بينما يستعرض الدكتور حازم مبروك، الباحث بوحدة العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر شرح "الحال".

 

الأروقة بالجامع الأزهر

وأكَّد الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن ملتقى " الطفل الخلوق والنظيف والفصيح"، أن الهدف منه تعليم وتربية وتوعية الأجيال القادمة بالأخلاق والآداب الإسلامية، وشرحها بطريقة سهلة وميسرة بمنهج الأزهر الوسطي المعتدل، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يتم تنفيذه في بعض المحافظات، وذلك ليعم النفع بجميع أنحاء الوطن.

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