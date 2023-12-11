مدارس مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد تشارك في الانتخابات الرئاسية (صور)
زار القمص بولا سعد، الممثل القانوني لمدارس مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد ووكيل المطرانية المدارس التابعة للمطرانية بالمحافظة لحث المعلمين والموظفين بها على النزول والمشاركة الإيجابية بـ الانتخابات الرئاسية 2024 .
رافق القمص بولا سعد خلال زيارته للمدارس رؤوف ثابت المدير المالي والإداري لمدارس المطرانية، والمحامي بولا سمير المستشار القانوني للمدارس
بدأت الزيارة بزيارة المدرسة اليونانية الحديثة وكان في استقبال القمص بولا سعد مدير إدارة المدرسة اليونانية الحديثة موريس فريد، ومدير المرحلة الإعدادية بالمدرسة نشأت أيوب بجانب لفيف من موظفي ومعلمي المدرسة، رافعين أعلام مصر عاليا.
ومن جانبه أكد القمص بولا سعد على الموظفين بضرورة ممارسة الحق الدستوري في الإدلاء بالأصوات الانتخابية، وذلك لأن المشاركة الإيجابية هي دور وطني يجب أن يقوم به كل مواطن مصري.
كما أكد القمص بولا سعد أن مصر بوجه عام وبورسعيد بوجه خاص تضرب هذه الأيام المثل للعالم بأسره في مدى الوعي الوطني لدى كل مواطن مصري، وقد تمثل ذلك في الاقبال على اللجان الانتخابية بجميع المقرات الانتخابية بمحافظة بورسعيد.
وعقب ذلك انتقل الوفد وعلى رأسه القمص بولا سعد لينضموا إلى الجمع الغفير بمدرسة سان جورج التابعة أيضا لمدارس المطرانية وكان في استقبالهم نيفين رضانة مدير إدارة المدرسة، وسمير جرجس مدير المرحلة الإعدادية بالمدرسة.
وانضم إلى جمع مدارس مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد أيضا التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بقيادة المهندس على جبر في مشهد تجلت فيه الوطنية وتكاتف قطبي الأمة.
وعقب ذلك توجه الجميع الى مقرات اللجان الانتخابية حيث تم توفير أتوبيسات كوسيلة نقل للعاملين للتيسير عليهم للوصول إلى مقرات اللجان الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم ورفعوا جميعا أعلام مصر
ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.
وحددت الهيئة الوطنية يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.
كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.
ويقوم 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية، بالإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل مصر، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
ورصدت فيتو خلال اليوم الأول من انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 عددًا من اللقطات الخاصة بمشاركة المواطنين في الانتخابات ومنها:
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مواطن من ذوي الهمم يشارك في انتخابات الرئاسة من على كرسي متحرك بالعباسية (صور)
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