الإثنين 11 ديسمبر 2023
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محافظات

مدارس مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد تشارك في الانتخابات الرئاسية (صور)

مدارس المطرانية،
مدارس المطرانية، فيتو

زار القمص بولا سعد، الممثل القانوني لمدارس مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد ووكيل المطرانية المدارس التابعة للمطرانية بالمحافظة لحث المعلمين والموظفين بها على النزول والمشاركة الإيجابية بـ الانتخابات الرئاسية 2024 .

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رافق القمص بولا سعد خلال زيارته للمدارس رؤوف ثابت المدير المالي والإداري لمدارس المطرانية،  والمحامي بولا سمير المستشار القانوني للمدارس

مدارس المطرانية،  فيتو

بدأت الزيارة بزيارة المدرسة اليونانية الحديثة وكان في استقبال القمص بولا سعد مدير إدارة المدرسة اليونانية الحديثة موريس فريد، ومدير المرحلة الإعدادية بالمدرسة نشأت أيوب بجانب لفيف من موظفي ومعلمي المدرسة، رافعين أعلام مصر عاليا.

 

مدارس المطرانية،  فيتو

ومن جانبه أكد القمص بولا سعد على الموظفين بضرورة ممارسة الحق الدستوري في الإدلاء بالأصوات الانتخابية،  وذلك لأن المشاركة الإيجابية هي دور وطني  يجب أن يقوم به كل مواطن مصري.

مدارس المطرانية،  فيتو

كما أكد القمص بولا سعد أن مصر بوجه عام وبورسعيد بوجه خاص تضرب هذه الأيام المثل للعالم بأسره في مدى الوعي الوطني لدى كل مواطن مصري،  وقد تمثل ذلك في الاقبال على اللجان الانتخابية بجميع المقرات  الانتخابية بمحافظة بورسعيد.

مدارس المطرانية، فيتو

وعقب ذلك انتقل الوفد وعلى رأسه القمص بولا سعد لينضموا إلى الجمع الغفير بمدرسة سان جورج التابعة أيضا لمدارس المطرانية وكان في استقبالهم نيفين رضانة مدير إدارة المدرسة، وسمير جرجس مدير المرحلة الإعدادية بالمدرسة.

مدارس المطرانية،  فيتو

وانضم إلى جمع مدارس مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد أيضا التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بقيادة المهندس على جبر  في مشهد تجلت فيه الوطنية وتكاتف قطبي الأمة.

مدارس المطرانية،  فيتو

وعقب ذلك توجه الجميع الى مقرات اللجان الانتخابية حيث تم توفير أتوبيسات كوسيلة نقل للعاملين للتيسير عليهم للوصول إلى مقرات اللجان الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم ورفعوا جميعا أعلام مصر

 

مدارس المطرانية،  فيتو

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

 وحددت الهيئة الوطنية يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

كما حددت  الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويقوم 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية، بالإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل مصر، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

 

ورصدت فيتو خلال اليوم الأول من انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 عددًا من اللقطات الخاصة بمشاركة المواطنين في الانتخابات ومنها:

عروسان يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية بمنشأة القناطر

 

أعراض الولادة تفاجئ سيدة خلال الإدلاء بصوتها في الانتخابات ببني سويف

 

مواطن من ذوي الهمم يشارك في انتخابات الرئاسة من على كرسي متحرك بالعباسية (صور)

 

عشان خاطر مصر، سائق تاكسي ينقل الناخبين مجانا للجان الانتخابات الرئاسية (صور)

 

7 صور ترصد مساعدة كبار السن للإدلاء بأصواتهم في الدقي والعجوزة

 

فريق متطوع للهلال الأحمر يشارك في الانتخابات الرئاسية بالمقطم (فيديو وصور)

 

الأطفال يتصدرون المشهد بانتخابات الرئاسة 2024 في الجيزة (صور)

 

الانتخابات الرئاسية، الحسناوات يتصدرن المشهد أمام اللجان الانتخابية بالدقي والعجوزة (صور)ـ

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