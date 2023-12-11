الإثنين 11 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

ملك الأردن يشيد بدور مصر بشأن رفض تهجير الفلسطينيين

العاهل الأردني الملك
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، فيتو

أخبار غزة، أشاد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بدور مصر بشأن رفض التهجير القسري للفلسطينيين، مؤكدًا أن الأردن حذر منذ اليوم الأول من عملية التهجير واعتبرها خطا أحمر، لأن هذا بالنسبة لنا تصفية للقضية الفلسطينية.

وأكد أنه لن يكون هنالك أي حل للقضية الفلسطينية على حساب الأردن، مشددا على أن الأردن واثق بنفسه وقوي بوعي شعبه وبقوة جيشه وأجهزته الأمنية.

وجدد العاهل الأردني - خلال لقائه في قصر الحسينية، اليوم الاثنين، رؤساء هيئة الأركان المشتركة وعددا من مدراء الأجهزة الأمنية المتقاعدين - التأكيد على أن قوة الأردن ومنعته سياسيا واقتصاديا وأمنيا هي قوة للأشقاء الفلسطينيين، مشددا على أن هذا الوطن بني بهمة وعزيمة أبنائه، ومسئوليتنا جميعا تغليب مصلحته العليا وحمايته. 

Advertisements

 

التهجير بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية

كما أشاد الملك عبدالله الثاني بتماسك الجبهة الداخلية، داعيا إلى عدم الالتفات إلى الأصوات التي تحاول إبعادنا عن خدمة أشقائنا والدفاع عنهم، ومؤكدا وقوف المملكة الأردنية إلى جانب الشعب الفلسطيني في صموده على أرضه. 

وأعرب الملك عبدالله الثاني عن اعتزازه بالقوات المسلحة الأردنية، والأجهزة الأمنية في الدفاع عن الوطن، مؤكدا ثقته بقدرتها وجاهزيتها. 

وأعاد التأكيد على موقف الأردن الثابت بضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات بشكل كاف ومستدام للأهل في غزة، للتخفيف من الوضع المأساوي بالقطاع.

 

وقف إطلاق النار في غزة

وشدد الملك عبدالله الثاني على أهمية تكثيف الجهود العربية وتوحيدها للضغط لوقف إطلاق النار في غزة، والدفع بإيجاد أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، ونيل الأشقاء الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة.

وأعاد الملك عبدالله الثاني، طبقا لبيان الديوان الملكي، التأكيد على رفضه لأية محاولات للفصل بين الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، فهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة، مشيرا إلى أن المساعدات التي تقدمها المملكة الأردنية إلى الأشقاء الفلسطينيين مستمرة، ومنها الخدمات الطبية من خلال مستشفيين عسكريين في قطاع غزة، وآخر في نابلس، فضلا عن المحطتين الطبيتين في رام الله وجنين.

ونوه إلى عمليات الإنزال الجوي، التي نفذها النشامى من منتسبي الجيش الأردني بكل شجاعة، وبما يؤكد وقوف الأردن المتواصل إلى جانب الأهل في غزة، رغم صعوبة الظروف.

18 ألفا و205 شهداء و49 ألفا و645 جريحا في العدوان الإسرائيلي على غزة حتى الآن

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل 3 جنود في العدوان على غزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

طوفان الأقصى العاهل الأردني ملك الأردن تهجير الفلسطينيين التهجير القسري غزة فلسطين

مواد متعلقة

18 ألفا و205 شهداء و49 ألفا و645 جريحا في العدوان الإسرائيلي على غزة حتى الآن

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل 3 جنود في العدوان على غزة

محلل سياسي تركي يكشف سلاح المقاومة الجديد، وسر صادم عن الاحتلال في غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل وزيرًا سابقًا في حكومة حماس

الأكثر قراءة

الحالة الصحية لـ العامري فاروق تصيب جماهير الكرة بالحزن، وشقيقه: رفع جهاز التنفس عنه

تكليف عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن أسعار السكر

طارق العريان يكشف تكلفة فيلم ولاد رزق 3 ويحسم الجدل حول استبعاد أحمد الفيشاوي

عمرو أديب ولميس الحديدي يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية

سر غياب التونسية فريال يوسف عن الفن عامين وهذه الأعمال ندمت عليها (فيديو جراف)

اليوم، تكليفات رئاسية مهمة للحكومة وكبار رجال الدولة (فيديو)

تكهنات بخفض سعر الفائدة، ماذا سيفعل جيروم باول في اجتماع الفيدرالي

مدبولي: الدولة لن تسمح باستغلال ظروف الانتخابات للتعدي على الأراضي الزراعية

Advertisements

منوعات

المزيد

فضيحة تطيح بـ4 وزراء و11 مسؤولا في اليابان، اعرف السبب

مرتضى منصور يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالعجوزة (فيديو وصور)

مسن يعزف المزمار أمام لجنة انتخابات الرئاسة بزفتى في الغربية (فيديو)

سارة، أحدث إصدارات هيئة الكتاب لـ عباس العقاد

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الاثنين 11-12-2023

محلل سياسي تركي يكشف سلاح المقاومة الجديد، وسر صادم عن الاحتلال في غزة

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاثنين 11-12-2023

المزيد

انفوجراف

سر غياب التونسية فريال يوسف عن الفن عامين وهذه الأعمال ندمت عليها (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم أكل الحيوانات البحرية من غير الأسماك؟.. دار الإفتاء تجيب

مفتاح الخير كله، نص أذكار الصباح مكتوبة

ما حكم الجمع في النية بين تحية المسجد وركعتي السنة القبلية؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية