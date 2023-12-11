ملك الأردن يشيد بدور مصر بشأن رفض تهجير الفلسطينيين

أخبار غزة، أشاد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بدور مصر بشأن رفض التهجير القسري للفلسطينيين، مؤكدًا أن الأردن حذر منذ اليوم الأول من عملية التهجير واعتبرها خطا أحمر، لأن هذا بالنسبة لنا تصفية للقضية الفلسطينية.

وأكد أنه لن يكون هنالك أي حل للقضية الفلسطينية على حساب الأردن، مشددا على أن الأردن واثق بنفسه وقوي بوعي شعبه وبقوة جيشه وأجهزته الأمنية.

وجدد العاهل الأردني - خلال لقائه في قصر الحسينية، اليوم الاثنين، رؤساء هيئة الأركان المشتركة وعددا من مدراء الأجهزة الأمنية المتقاعدين - التأكيد على أن قوة الأردن ومنعته سياسيا واقتصاديا وأمنيا هي قوة للأشقاء الفلسطينيين، مشددا على أن هذا الوطن بني بهمة وعزيمة أبنائه، ومسئوليتنا جميعا تغليب مصلحته العليا وحمايته.

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التهجير بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية

كما أشاد الملك عبدالله الثاني بتماسك الجبهة الداخلية، داعيا إلى عدم الالتفات إلى الأصوات التي تحاول إبعادنا عن خدمة أشقائنا والدفاع عنهم، ومؤكدا وقوف المملكة الأردنية إلى جانب الشعب الفلسطيني في صموده على أرضه.

وأعرب الملك عبدالله الثاني عن اعتزازه بالقوات المسلحة الأردنية، والأجهزة الأمنية في الدفاع عن الوطن، مؤكدا ثقته بقدرتها وجاهزيتها.

وأعاد التأكيد على موقف الأردن الثابت بضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات بشكل كاف ومستدام للأهل في غزة، للتخفيف من الوضع المأساوي بالقطاع.

وقف إطلاق النار في غزة

وشدد الملك عبدالله الثاني على أهمية تكثيف الجهود العربية وتوحيدها للضغط لوقف إطلاق النار في غزة، والدفع بإيجاد أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، ونيل الأشقاء الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة.

وأعاد الملك عبدالله الثاني، طبقا لبيان الديوان الملكي، التأكيد على رفضه لأية محاولات للفصل بين الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، فهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة، مشيرا إلى أن المساعدات التي تقدمها المملكة الأردنية إلى الأشقاء الفلسطينيين مستمرة، ومنها الخدمات الطبية من خلال مستشفيين عسكريين في قطاع غزة، وآخر في نابلس، فضلا عن المحطتين الطبيتين في رام الله وجنين.

ونوه إلى عمليات الإنزال الجوي، التي نفذها النشامى من منتسبي الجيش الأردني بكل شجاعة، وبما يؤكد وقوف الأردن المتواصل إلى جانب الأهل في غزة، رغم صعوبة الظروف.