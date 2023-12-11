الإثنين 11 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

دنيا عبد العزيز وإيهاب فهمي يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية

إيهاب فهمي، فيتو
إيهاب فهمي، فيتو

الانتخابات الرئاسية 2024، حرص الفنان إيهاب فهمي على الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية بإحدى اللجان الانتخابية بمدينة السادس من أكتوبر، كما حرصت أيضًا الفنانة دنيا عبد العزيز على الإدلاء بصوتها في اليوم الثاني من أيام التصويت.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، قد أعلنت استئناف فتح لجان الاقتراع على مستوى الجمهورية عددها 11 ألفا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزا انتخابيا، في ثاني أيام التصويت، وبعد انتهاء فترة راحة القضاة التي بدأت من الثالثة مساء وحتى الرابعة مساء بالانتخابات الرئاسية،، والتي انطلقت في تمام التاسعة صباح اليوم الأحد، وتستمر على مدار ثلاثة أيام.

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فترة راحة القضاة 

ووفقا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، يتم التوقف عن التصويت مؤقتا لمدة ساعة للراحة تبدأ من الساعة الثالثة مساء حتى الساعة الرابعة مساء، على أن يقوم رئيس اللجنة بغلق مقرها بقفل تأميني بعد التأكد من سلامة غلق نوافذ وباب مقر اللجنة، وغلق فتحة صندوق الاقتراع المستخدم بالقفل البلاستيكي، وإثبات رقمه في النموذج رقم 13 انتخابات رئاسية. 

ويتم التحفظ على باقي أوراق ومتعلقات اللجنة بالوسيلة التي يراها رئيسها لحين انتهاء ساعة الراحة. 

ويحظر على رئيس اللجنة أو أي من أعضائها مغادرة محيط المركز الانتخابي تحت أي ظرف خلال ساعة الراحة. 

انتظام عملية التصويت 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، انتظام سير عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 في كافة لجان الاقتراع على مستوى جميع محافظات الجمهورية. 

وأكدت الهيئة أنه من خلال تواصلها الدائم والمستمر مع اللجان العامة، ولجان المتابعة واللجان الفرعية تبين وجود إقبال كثيف غير مسبوق من جمهور الناخبين في مختلف المحافظات؛ فسارعت بالدفع بالعديد من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية الاحتياطيين إلى عدد من اللجان الفرعية؛ وذلك لتسريع وتيرة عملية التصويت والتخفيف من زحام طوابير الناخبين أمام هذه اللجان.

التصويت في الانتخابات الرئاسية 

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري. 

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محمد حشيش يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

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