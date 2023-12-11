الحالة الصحية لـ العامري فاروق تصيب جماهير الكرة بالحزن، وشقيقه: رفع جهاز التنفس عنه

العامري فاروق، حالة من الحزن انتابت جماهير الكرة المصرية، بعد كشف شقيق العامري فاروق، الدكتور هشام العامري، عن تطور حالته الصحية، مؤكدًا أن شقيقه العامري فاروق لا يزال في غيبوبة لليوم الـ 34 على التوالي.

تطورات الحالية الصحية للعامري فاروق



حالة العامري فاروق، نائب رئيس النادى الأهلى، كشفها شقيقه موضحًا أن حالته الصحية مستقرة، وتم رفع جهاز التنفس الصناعي عنه يوم 18 نوفمبر الماضي، وتم استبداله بجهاز آخر يسمي T-Tube، ويوضع جهاز التنفس الصناعي مرة أخري ولكن علي فترات.



وطالب شقيق العامري فاروق من جماهير الكرة المصرية وأصدقاءه بالدعاء له، حتى يسترد صحته ووعيه مرة أخري.

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العامري فاروق في غيبوبة منذ 34 يوم، فيتو



وقال هشام العامري عن حالة شقيقه العامري فاروق: "الحالة الصحية للعامري فاروق حتي اليوم ١١ ديسمبر حتي الآن هو في غيبوبة لليوم الـ٣٤، لا يوجد تحسن ولكن الحالة مستقرة وهذا أمر جيد الحمد لله علي كل حال"

رفع جهاز التنفس عن العامري فاروق



وتابع قائلًا: "تم رفع جهاز التنفس الصناعي يوم ١٨ نوفمبر، لأن هذه هي المدة القصوي لاستعماله وهي ١١ يوم متصلة وتم استبداله بجهاز آخر يسمي T-Tube، ويوضع جهاز التنفس الصناعي مرة أخري، ولكن علي فترات حتي الآن.. دعواتكم للعامري إن ربنا يرد له صحته ووعيه وعافيته عاجلًا يارب العالمين"



أثار حديث الدكتور هشام العامري عن تطور الحالة الصحية لشقيقه العامري فاروق، حالة من الحزن بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وجماهير الكرة المصرية، الذين أخذوا في الدعاء للعامري فاروق، ليسترد صحته ويتعافي من غيبوبته.

الحزن يسيطر على جماهير الكرة



وعلق الناقد الرياضي إكرامي الرديني قائلًا: " فضلًا وليس أمرًا الدعاء للسيد العامري فاروق بالشفاء العاجل فحالته لم تتغير لليوم ال 34 علي التوالي ويحتاج لخالص الدعاء اللهم الشافي المعافي بإذن الله تعالى دعواتنا وامنياتنا القلبيه بالشفاء العاجل"

ورد محمد خلاف: "اللهم إشفه بإذنك شفاء قريبا عاجلًا غير أجل شفاء لا يغادر سقما ربنا يقوموا بالسلامة بإذن الله ويرجع سليما معافى بإذن الله"

العامري فاروق، فيتو



وقال ويزا بلاستيك هوليك: "ألف سلامة على العامري فاروق وباذن الله يفوق من الغيبوبة دي وصحته تتحسن انا اتفاجأت والله ازاي محدش قال طول ال34 يوم"

الخطيب يرسل تقرير حالة العامري فاروق لألمانيا



في حين قال محمد شوقي، عضو مجلس إدارة الأهلي: "العامري فاروق هناك أخبار طيبة فقد رُفعت عنه أجهزة التنفس الصناعي ومازال في غيبوبة ولكن رغم طول المدة إن شاء الله يتعافى قريبًا نتمى تكون حالة الإفاقة من الغيبوبة قريبًا وهو الآن قادر على التنفس بنفسه وهذا تطور وفضل من الله."

الجدير بالذكر أن نائب رئيس النادي الأهلي العامري فاروق، يعاني من غيبوبة منذ فترة، وكان كابتن محمود الخطيب يزورة بشكل دائم، وقام بإرسال تقارير عن حالته للطبيب الألماني الذي أجرى لي جراحة المخ وأكد أن الأمور التي تمت حتى الآن مميزة.