شقيق العامري فاروق يكشف حالته الحرجة، وبكاء والديه في العناية يصيب جماهير الكرة بالحزن

العامري فاروق، حديث شقيق العامري فاروق، الدكتور هشام العامري، عن تطور الحالة الصحية لـ العامري فاروق، نائب رئيس النادى الأهلى، أصابت جمهور الكرة المصرية بحالة من الحزن والوجوم، وخاصة بعد مشاهدة مقعده خاليا في اجتماع الجمعية العمومية للأهلي، أمس السبت.

شقيق العامري فاروق يكشف تطورات حالته الصحية



وعن العامري فاروق، كشف شقيقه هشام أن العامري لا يزال يعاني من غيبوبة، وحالته الصحية لا تزال حرجة جدًا، كما تداول جماهير الكرة والنشطاء حديث رئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب، بخصوص الإجراءات التي اتخذها بشأن الحالة الصحية لـ العامري فاروق.

في البداية كشف هشام العامري، شقيق العامري فاروق عن الحالة الصحية لـ العامري فاروق، فقال: "في عيد ميلادي ادعوا لأخويا العامري فاروق يرجعلي بالسلامة مازال في غيبوبة والحالة حرجة جدًا"

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بكاء والدي العامري فاروق في العناية تحزن النشطاء

كما كشف الإعلامي إبراهيم المنيسي عن حالة الحزن التي انتابت والدى العامري فاروق، فقال: "الحج فاروق، والد العامري فاروق دخله العناية أمس، وقاله قوم يا عامري أنت وعدتني نروح عمرة، أنا ووالدتك محتاجينك وبكى العامري وهو في الغيبوبة مع بكاء والده". درجة الوعي ليست في الطبيعي لكن تحسنت شوية، لكن دموعه بسبب كلام والده كان مؤشر جيد على حد قول الأطباء".

الحالة الصحية للعامري فاروق، فيتو



وتابع المنيسي قائلًا: "كابتن الخطيب موجود في المستشفى لكن مش بيقدر يطلع يشوف العامري، لكنه أمس تماسك وقرر يطلع يشوفه، وحصله انهيار كبير.. وقاله قوم يا عامري علشان الأهلي محتاجك وانت وعدتني انك هتفضل دائما في ظهري..الخطيب كان يبكي بحرقة شديدة والعامري كذلك ذرف الدموع للمرة الثانية في نفس اليوم رغم انخفاض درجة الوعي".

الخطيب يرسل تقارير العامرى فاروق الطبية لألمانيا



وعلق أحمد أسامة فقال: "الكابتن محمود الخطيب قال إن هناك تحسن بسيط جدا في حالة العامري فاروق. أرسلت تقارير حالته للطبيب الألماني الذي أجرى لي جراحة المخ وأكد أن الأمور التي تمت حتى الآن مميزة"

الخطيب مع العامري فاروق، فيتو



أما فايزة رزق فردت قائلة: "محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في الجمعية العمومية قال إن هناك تحسن بسيط للغاية في حالة العامري فاروق.. تم إرسال التقارير الخاصة بحالته للطبيب الألماني الذي أجرى لي جراحة في المخ وقال أن ما قام به الأطباء في مصر مميز ربنا يشفيك ويعافيك وتقوم بالسلامة إن شاء الله"

وقال عبد الرحمن الشافعي: "دعواتكم للاستاذ العامري فاروق بالشفاء ربنا يشفيه ويعافيه يارب"

العامري فاروق يغيب عن أحداث الأهلي لأول مرة



وعلق إيهاب صقر قائلًا: "حرجة جدًا.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ العامري فاروق"

وقال كابيتينو: "أمس كان اجتماع الجمعية العمومية للنادى الأهلى بقيادة كابتن محمود الخطيب، الجميل أنهم تركوا كرسى العامرى فاروق فاضى فى أنتظاره يملى مكانه أمور لن تراها إلا في النادى الاهلى.. أدعوله بحق أن يشفيه الله لعلى أحد منكم أقرب إلى الله منى"

العامري فاروق وكابتن الخطيب، فيتو



ورد أشرف حسن قائلًا: "العامري فاروق أحد أبناء الأهلي المخلصين الذين خدموا النادي علي مدار مجالس إدارات مختلفه بداية من عضو تحت السن إلي أن وصل لنائب الرئيس، أحزنني فراغ مقعدك وليس في أيدينا غير الدعاء أن يردك الله شافي ومعاف بقدرته... أكثرو الدعاء أنه يغير الأقدار.. دعواتكم"

وقال أيمن: "ربنا يشفي الاستاذ العامري فاروق علشان هو الذي طور ألعاب الصالات لو حصل اي حاجة فى اي مدرب من السلة او اليد او الطائره مش هتكون حاجة كويسه…"

كرسي العامري فاروق فارغًا في اجتماع الأهلي، فيتو



وعلق وائل صالح قائلًا: " لأول مرة العامري فاروق يغيب عن اي حدث للاهلي العامري كان العضو الوحيد اللي بيحضر كل مباريات الاهلي سواء قدم او صالات وسواء مهمة او لا، ربنا يرجعك لمكانك بالسلامة عن قريب يارب"