لوسي راقصة أتقنت التمثيل وتألقت سينمائيًا وتليفزيونيًا

تحتفل الفنانة إنعام سعد محمد عبد الوهاب الشهيرة بـ “لوسي”، اليوم الاثنين، بعيد ميلادها الـ63 فهى من مواليد ١١ ديسمبر من عام١٩٦٠.. دخلت الوسط الفني عام ١٩٧٥ وعاشت أغلب عمرها داخل المسارح والملاهي الليلية والساحات الشعبية لتقدم عدة رقصات استعراضية، ولكنها إجمالا تعتبر أكثر راقصة أتقنت التمثيل وتألقت فيه على كل المستويات، بل وحصلت على جوائز عن بعض أدوارها.

البداية من شارع محمد على

نسبةً إلى نشأتها في شارع محمد علي وكانت أشهر راقصات منطقتها ومن الملاهي لتنتقل إلى تقديم فقرات خاصة بمبالغ كبيرة حينها فى حفلات الزفاف للطبقات العليا ومن ثم بدأ الطلب على فقرتها واختطفتها الشاشة الصغيرة لتظهر كممثلة لأول فى الجزء الأول من مسلسل (ليالي الحلمية) عام 1987 ولاقي دورها ثناء نقديا وجماهيريا كبيرا..

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مما أهلها لتقدم 1997 فوازير رمضان لصالح إحدى القنوات الخليجية وكانت فوازير بعنوان (أبيض وأسود) وحققت نجاح معقول ونسب مشاهدات متوسطة، وفي العام التالي انفردت بفوازير رمضان (إيما وسيما) رفقة اشرف عبد الباقي ومحمد هنيدي لصالح التلفزيون المصري والذي حقق مشاهدات جيدة..

ومن الفوازير عادت لوسي للأداء التمثيلي من جديد، فبعض النُقد يرون أن موهبة لوسي الحقيقة فى التمثيل وليس الرقص.. وقدمت عدة أدوار استثنائية أبرزها مشاركتها فى فيلم (سارق الفرح) عام 1995 التي حصلت على جائزة التمثيل في مهرجان الإسكندرية السينمائى بفضله..

كما قدمت للدراما دور متميز فى مسلسل (سلطان الغرام) رفقة الراحل خالد صالح والفنان طارق لطفي واللبنانية مايا نصري.. إذ جسدت لوسي دور زوجته..وتدور أحداث المسلسل حول شاب من عائلة فقيرة لديه الأمل والطموح، ولكنه لا يملك المال الذى يقف عائقًا فى وجه طموحه فيضطر لترك دراسته، والنزول إلى سوق العمل، وبمرور الأيام يصبح من كبار أصحاب رءوس الأموال بعد مواجهته مصاعب الحياة، ويقع الكثير من الأشخاص ضحية لظلمه وتجبره.

ويتلقى الضربة من زوجته الثالثة التى تستولى على جميع أمواله وممتلكاته ويعود لنقطة الصفر، ويحاول من جديد الصعود، ولكن هذه المرة عن وعى وخبرة بالحياة، ولكن المسئولية كبيرة هذه المرة، حيث إنه مسئول عن أولاده وزوجتيه.

كما قدمت دور الأم فى أعمال كثيرة.. فلم تخجل أو تنكر لوسي مراحل عمرها، بل وتستغني عن استخدام مستحضرات التجميل حين يتطلب الدور لذلك مما سيظهرها فى بعض المشاهد بأكبر من عمرها الحقيقي.

وقدمت مؤخرا دور والدة الفنانة غادة عبد الرازق فى مسلسل (سمارة) ودور والدة الفنان محمد هلال فى مسلسل (ولى العهد).

ولا يزال نهر عطاء لوسي الفني مستمر وكان آخر مشاركتها الفنية فى موسم مسلسلات رمضان المنصرم من خلال مسلسل (المداح) والتى جسدت خلاله دور شيطانه تُدعى “هند بنت الأحمر”.