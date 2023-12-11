الإثنين 11 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

سعد الصغير يحتفل بعيد ميلاد ابنته

سعد الصغير، فيتو
سعد الصغير، فيتو

احتفل الفنان سعد الصغير بعيد ميلاد ابنته وشارك جمهوره بصورة معها ووصفها بـ"وش السعد".

ونشر سعد الصغير الصورة عبر حسابه على انستجرام وظهرت ابنته شابة محجبة وكتب لها: "منوش حبيبة بابا كل سنة وإنت طيبة وبخير وأشوفك أحسن عروسة في الدنيا يا وش السعد على سعد الصغير إنتي وبس أخواتك كلهم مكنتيش لسه بقيت سعد الصغير".

 

وتابع: "فانتي وش الخير من أول ماجيتي وإنتي وش السعد في كل حاجة يا حبيبتي كل سنة وإنت طيبة ياحبيبة بابا.

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على جانب آخر، حرص سعد الصغير على دعم الشعب الفلسطيني والتبرع بعائد حفل له لأهالي غزة.

 

وخلال الأيام الماضية هاجم سعد الصغير المطربة بوسي وطالبها بمبلغ مالي كان قد ساعد به والدها من قبل.

 

وقال: "بطالب المطربة بوسى بدفع 200 ألف جنيه، اشتريت بيها مستلزمات شقة لوالدها قبل وفاته، وهي ليس لها الحق في أخذها من أخواتها والأشياء ليست ملكها ولكن ملكى".

 

يذكر أن آخر أعمال سعد الصغير مشاركته في مسرحية "عائلة كازانوفا" مع حسن الرداد، وعمرو يوسف، ونسرين طافش، وحمدي المرغني، وهالة فاخر، وسليمان عيد وغيرهم نخبة من النجوم. المسرحية من تأليف ضياء محمد ومن إخراج هشام عطوة.

 

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الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطين الفنان سعد الصغير المطربة بوسي هشام عطوة هالة فاخر

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