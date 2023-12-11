بالأسعار، طرح أراض تجارية وإدارية وسكنية

كشفت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح جديد للأراضى الاستثمارية بأنشطة متنوعة.

وتطرح بمدينة طيبة الجديدة أرضا بمساحة 1200 متر بسعر 3915 جنيها بقيمة تصل لـ 4 ملايين جنيه، وأرضا تجاري اداري سكني بمساحة 1143 مترا بسعر 3000 جنيه للمتر بقيمة 3 ملايين جنيه.

ويتم استكمال نسبة السداد حتي 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري (10% تم سدادها ونسبة الـ 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة علي التخصيص) بالإضافة إلي (١٪مصاريف إدارية و0.5٪ مجلس أمناء) علي ان يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسة؛ ويتم سداد باقي ثمن الارض على 6 اقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، وعلى أن يتم تحميل كافة الاقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا لمتوسط معدل سعر الفائدة المعلن على الجنية المصري من البنك المركزي المصري عن مده ثلاث اشهر السابقة لتاريخ استحقاق القسط بالإضافة الى 1% وفقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.

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كما أعلن جهاز تنمية مدينة العبور، عن طرح قطع الأراضي المقترحة للاستثمار بنظام التخصيص الفورى لشهر ديسمبر الجاري بالمدينة وفقًا للاشتراطات، على أن يتم التقديم بمقر هيئة المجتمعات العمرانية بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى يوم ٢٠٢٣/١٢/١٥.

وأوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز المدينة، أن قطع الأراضي المقترحة للاستثمار لشهر ديسمبر الجاري بمساحات مختلفة، وبأنشطة طبية وتجارية وسكنية وحضانة.

وأوضح الجهاز في بيان له، أنه تم إتاحة قطعة أرض بمركز فرعي 4 بالحي السادس، بمساحة (٢٧٨٧م) بنشاط " طبي " بسعر تقديري ١٧٩٩٥ جنيها للمتر، ومدة تنفيذ المشروع 3 سنوات تبدأ من تاريخ استلام الأرض، ووفقًا للاشتراطات البنائية حيث لا تزيد النسبة البنائية عن ٤٠% من المساحة المخصصة، وطبقا للاشتراطات الخاصة بالدفاع المدني، ووزارة الصحة، وشئون البيئة، ويسمح ببدروم + أرضي + دورين متكررين، والردود الأمامي 5 أمتار، وجانبي وخلفي 4 أمتار.

وأضاف أنه تم إتاحة قطعة أرض رقم 47 بلوك ١٩٠٧٣بالحي الرابع بنشاط تجاري سكني بمساحة ٦٠٠متر، بسعر تقديري ١٦٤٦٥ جنيه للمتر المسطح، ومدة تنفيذ المشروع 3 سنوات، تبدأ من تاريخ استلام الأرض، والاشتراطات البنائية لا تزيد فيها النسبة البنائية عن ٣٠% من مساحة الأرض، وطبقًا للاشتراطات الخاصة بالدفاع المدني، ويسمح ببدروم+ أرضي+3 أدوار متكررة، والردود الأمامي ٥ أمتار، والجانبي والخلفي 4 أمتار.

ونوه الجهاز عن أنه تم إتاحة قطعة الأرض رقم 9 بلوك ١٧٠٦٤ بالإسكان العائلي بالحي الثامن بنشاط حضانة بمساحة ٩٦٧م٢ بسعر تقديري ١٣٠٨٠ جنيها للمتر، ومدة تنفيذ المشروع 3 سنوات، تبدأ من تاريخ استلام الأرض، والاشتراطات البنائية لا تزيد النسبة البنائية فيها عن ٣٠% من مساحة الأرض، وطبقا للاشتراطات الخاصة بالدفاع المدني، وشئون البيئة، والشئون الاجتماعية، ويسمح بأرضي وأول، والدور الأول إدارى خاص بالحضانة، والردود الأمامي 6 أمتار، والجانبي والخلفي 6 أمتار.