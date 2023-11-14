اتحاد الجودو يحدد 15 ديسمبر المقبل موعدا لاجتماع الجمعية العمومية

أعلن اتحاد الجودو برئاسة مرزوق علي، تحديد يوم 15 ديسمبر المقبل، موعدا لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية، وذلك بمقر دار الحرس الجمهوري في القاهرة.

جدول أعمال الجمعية العمومية

وجاء جدول أعمال الجمعية العمومية كالتالي:

1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق.

2- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن اعماله في السنة المنتهية في 30 يونيو 2023 وخطة النشاط للعام الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

3- اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 ومشروع الموازنة للعام المالي 2023/2024.

4- تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.

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5- النظر في طلبات أو مقترحات أعضاء الجمعية العمومية التي وردت وقدمت كتابيا إلى المدير التنفيذي للاتحاد في المواعيد المحددة قانونا.

6- اعتماد تحديد مجلس الإدارة لمكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي للاتحاد.

زيارة هامة لرئيس الدولي للجودو في مصر

ومؤخرا أجرى رئيس الاتحاد الدولي للجودو ماريوس فايزر زيارة هامة لمصر، حرص خلالها على عقد عدد من الاجتماعات، أبرزها كان اجتماعا مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وشهدت الزيارة اتفاقا ثلاثيا بين وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ورئيس الاتحاد الدولي للجودو، ورئيس الاتحاد المصري يتضمن عدد من البنود أبرزها استضافة مصر لمنافسات بطولة العالم للكبار.

وجاء في الاتفاق أيضا إقامة معسكر تدريب دولي في مصر بشكل سنوي يضم عددا كبيرا من المنتخبات واللاعبين العالميين، بالإضافة لإنشاء مركز تدريب دولي داخل جمهورية مصر العربية.

وجاء في الاتفاق المقرر دخوله حيز التنفيذ قريبا، إقامة دورات تدريبية بصفة مستمرة للمدربين المصريين تحت إشراف خبراء من الاتحاد الدولي للعبة، من أجل خلق جيل جديد من المدربين القادرين على تحمل المسئولية خلال الفترة المقبلة.

تصريحات رئيس اتحاد الجودو

ومن جانبه قال مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو، إن زيارة رئيس الاتحاد الدولي لمصر هي دلالة واضحة على عودة الجودو المصري للطريق الصحيح، وأثمرت عن عدد من النقاط الهامة التي تصب في صالح اللاعبين والمنتخبات المصرية.

وأضاف مرزوق، أن الاتفاقات التي أجراها وزير الرياضة مع رئيس الاتحاد الدولي تأتي في صالح الجودو المصري على مستوى المنتخبات والمدربين، وأيضا ملف استضافة المناسبات الرياضية الكبرى، بعد النجاح الكبير في ملف استضافة البطولة العربية للأندية مؤخرا في مدينة العلمين الجديدة.

وتابع: "نواصل العمل ليلا ونهارا من أجل دفع الجودو المصري نحو منصات التتويج على جميع المستويات، ولدينا خطة طموحة هدفها التواجد على منصات التتويج في كل البطولات الدولية والقارية".

وحقق الجودو عددا كبيرا من النجاحات خلال الفترة الماضية، أبرزها السيطرة على ألقاب البطولات الأفريقية في جميع المراحل العمرية (ناشئين – شباب – كبار)، بالإضافة لحصد ميدالية تاريخية في بطولة العالم للشباب من خلال اللاعب يسري سامي.