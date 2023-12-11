طوفان الأقصى وقرش الغردقة، أبرز ما بحث عنه المصريون والعرب على جوجل خلال 2023

كشفت جوجل اليوم عن قوائم المواضيع الأكثر بحثًا لعام 2023 في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تعلن الشركة سنويا كلمات البحث التي حققت نموًا ملموسًا خلال العام مقارنةً بالعام السابق.

قوائم مواضيع جوجل

وتضم قوائم جوجل مواضيع مختلفة مثل الأخبار، والمنصات، والفعاليات، والأفلام، والمسلسلات، والمباريات الرياضية، والشخصيات التي بحث عنها الأفراد في مختلف الدول.

ففي مصر: تصدرت قائمة الأخبار الأكثر بحثًا على جوجل لهذا العام الحرب في فلسطين، تليها أزمة انخفاض قيمة الجنيه المصري، بالإضافة إلى الزلزال الذي حدث في مصر وشعر به الأفراد في مختلف المناطق وزلزال تركيا وزلزال المغرب وأزمة السودان، الانتخابات التركية، وقرش الغردقة وإعصار ليبيا وحادث الصحراوي.

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أما عن قائمة الشخصيات الأكثر رواجًا، فقد تصدر لاعب كرة القدم إمام عاشور القائمة، والممثلة جوري بكر، والإعلامي باسم يوسف فور مقابلته مع بيرس مورغان وأبو عبيدة وأحمد طنطاوي ورضا سليم وياسمين عز وأنطوني موديست ومحمد سلام وعصام السقا.

قائمة المنصات والمواقع نتيجة الثانوية العامة تذكرتي، بسطتهالك للمرحلة الثانوية، أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مكتب تنسيق القبول الثانوية العسكرية وسكك حديد مصر واتساب ويب وموقع دفع المخالفات المرورية وموقع bdnaash وموقع dubizzle.

وضمت قائمة المسلسلات مسلسل تصدر جعفر العمدة، مسلسل الأجهر، مسلسل بالطو، مسلسل سفاح الجيزة، مسلسل بابا المجال، ومسلسل ضرب نار، ومسلسل موضوع عائلي، ومسلسل الأصلي ومسلسل وبينا ميعاد ومسلسل أزمة منتصف العمر.

وأكثر الأحداث الأخيرة متابعة شمل حرب فلسطين وعلم فلسطين وسيناء وعاصمة فلسطين القدس ومعبر رفح خريطة فلسطين وأبو عبيدة وطابا والشهيد محمد صلاح وطوفان الأقصى صحراء النقب.

وفي السعودية: بحث الأفراد عبر جوجل في المملكة عن كرة القدم بسبب الفعاليات المتعددة التي حدثت خلال العام، وقد تصدرت المباراة التي جمعت الهلال السعودي وريال مدريد قائمة المباريات الأكثر بحثًا. أما عن قائمة الشخصيات، فقد كان لكرة القدم نصيب فيها بوجود لاعبين مثل ميتروفيتش وكريم بنزيما في أعلى القائمة. تصدرت قائمة الأخبار الأكثر رواجًا لهذا العام الحرب في فلسطين، كما ضمت القائمة انخفاض قيمة الروبية الباكستانية، ومرض بورغر.

كما بحث الناس في المملكة عن المنصات المحلية وأبرزها: أبشر، جدارات واعتماد وغيرها من المواقع.

وفى الإمارات: في الإمارات، كان هناك اهتمام كبير عبر جوجل بمباريات الكريكيت حيث تصدرت المباراة التي جمعت بين الهند وسيريلانكا القائمة. وكان للفعاليات المحلية نصيب في قائمة البحث لهذا العام حيث شملت الحدث السنوي جايتكس، ومؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، وحدث الملاكمة UFC 294.

محرك بحث Google

كما استخدم الأفراد بحث Google لمتابعة ما يحدث في غزة، والكوارث الطبيعية التي حدثت في المنطقة من ضمنها الزلازل التي تأثر بها كل من المغرب، وسوريا، وتركيا.