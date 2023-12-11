باحث يكشف تفاصيل الخطة الأمريكية لتوسيع القوة البحرية متعددة الجنسيات بالبحر الأحمر

قال الدكتور علي عبدو، الأكاديمي اللبناني والباحث في الشأن الدولي، في تصريحات لـ"فيتو" تعليقا على مخطط الولايات المتحدة الأمريكية لتوسيع القوة البحرية متعددة الجنسيات بالبحر الأحمر بزعم حماية السفن من التهديدات الحوثية، أن أمريكا تسعى لتوسيع القوى البحرية المتعددة الجنسيات في البحر الأحمر دون أن تطلق تفاصيل واضحة حول الخطة المرسومة أو أن تحدد سقف زمني لتطبيق هذه الخطة.

وتابع الباحث الأكاديمي، أنها حددت الهدف المعلن وهو حماية المدن التجارية من هجمات أبناء اليمن الحوثيين في البحر الأحمر نصرة لغزة، فالولايات المتحدة تعول على أهمية هذا الممر التجاري للعديد من دول العالم، فيما أيضا الحوثيين يعولون علي أهمية هذا الممر على الصعيد التجارة الدولية وتأثير ما يقومون به بشكل مباشر على حرب غزة وتداعياته في تراجع الكثير من الدول خصوصا من لها مصالح تجارية عبر البحر الأحمر في وقف الدعم لإسرائيل والتحول باتجاه ايجاد حل لهذا الصراع أو علي الأقل الضغط لوقف إطلاق النار في غزة.

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وأضاف:" من الواضح أن فكرة توسيع القوة البحرية مازالت في بدايتها وقد بدأ الأمريكي يتحرك لتقييم موقف الدول التي من الممكن أن تشارك في هذه القوة والتفاهم حول الدور والعديد في إطار تعزيز القوى المشتركة الموجودة (CTF-153 والتي تشكل مهامها باب المندب وخليج عدن من الخروقات الأمنية وفق الرؤية الأمريكية.

ماذا تريد الولايات المتحدة الأمريكية من هذا الموضوع؟

بالتأكيد هي في المدى القريب تحاول تأمين الحماية التجارية لإسرائيل ربطنا بالحماية الدبلوماسية والقانونية والدعم الاقتصادي والعسكري، والذي كان آخرها قبل يومين استخدام حق النقض "فيتو " لإبطال مشروع وقف إطلاق النار في غزة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، وهي بالتأكيد ستستفيد استراتيجيا علي المدى الأبعد، خصوصا أنها تحضر لمرحلة مابعد حرب غزة من توسيع نفوذها علي الممرات البحرية ونظرا لأهميتها الجيوستراتيجية وتحضيرا لتمرير مشاريعها المرسومة للمنطقة وإعادة تموضع قواتها مع الحلفاء تمهيدا لمواجهة التحديات الكبري التي تهدد سيطرتها علي النظام العالمي.

أما عن إمكانية نجاح الولايات المتحدة فإنه من الواضح أن الدول الحليفة بدأت تتراجع وتخشى من خطورة ما يحدث على أمنها القومي وذاتها الإقليمي والدولي تحديدا الدول الأوروبية، فيما يبدو أن الولايات المتحدة باتت مصرة على المضي قدما منفردة في دعم إسرائيل وقد ظهر هذا الأمر في عملية التصويت الأخيرة لمجلس الأمن الدولي.

وأوضح أن المشكلة تتمثل في أن الولايات المتحدة لم تذهب يوما إلى معالجة الأسباب الحقيقية لما يحدث ولا تريد الاعتراف او التنازل بأن المشكلة في الكيان الإسرائيلي وليس العكس، لأن لا يمكنها التنازل عن شريانها الحيوي ألا وهو الكيان الإسرائيلي وهنا الخطورة في الموضوع، فهي اليوم تحاول إيصال رسالة بأن الحرب على غزة مستمرة وأن خيوط هذه الحرب وتجذراتها سواء في لبنان أو العراق أو اليمن هي قيد المتابعة والدراسة كما أنها تدرس كيفية التعامل معها.

وأضاف: أيضا الولايات المتحدة ترفض حل الدولتين ولا تحترم إرادة الشعب الفلسطيني ولا تهمها حتي هذا الشعب في تقرير مصيره، وتؤكد أيضا أنها تنقلب على المبادئ والقيم والأخلاق التي تدعيها وإنما الهدف الأول والأخير هو حماية أمن إسرائيل والحفاظ علي هذا الكيان.

هل ستتفاعل دول الناتو تحديدا مع الولايات المتحدة في خطواتها القادمة

وتابع:السؤال اليوم لما نشهده من تطورات الحرب علي غزة هل ستتفاعل دول الناتو تحديدا مع الولايات المتحدة في خطواتها القادمة ومنها توسيع القوة الموجودة في البحر الأحمر، أما أن هذه الدول ستضغط علي الولايات المتحدة باتجاه الذهاب حل الصراع ووقف الحرب التي باتت تهدد السلم والأمن الدولي وفقا لأمين عام الأمم المتحدة، لأنه في حال مضي الولايات المتحدة في سلوكياتها فهي قطعا تزيد من احتمالات توسيع رقعة الحرب وزيادة العمليات الامنية والعسكرية في المنطقة والعالم وليس الحد منها كما تدعي، كما أنها ستزيد من الضرر اللاحق علي حلفائها وربما تحول منطقة البحر الأحمر إلى منطقة مشتعلة نظرا لأهمية هذه المنطقة علي أكثر من صعيد، وبالتالي ستعطي الفرصة لمن يقوم بمواجهة أو بمحاربة إسرائيل وأيضا من ينافس الولايات المتحدة في إدارة هذا العالم لتوسيع نفوذها واستغلال أي خطأ أمريكي قد يؤدي إلى فتح ثغرة قد تستفيد منها روسيا والصين.

جدير بالذكر أنه قبل وقت سابق ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لتوسيع القوة البحرية متعددة الجنسيات بالبحر الأحمر لحماية السفن من التهديدات الحوثية.

توسيع القوة البحرية متعددة الجنسيات

ونقلت الصحيفة عن مسئول عسكري أمريكي مُطلع على الأمر أن “العديد من الدول لها مصلحة في منع تعطيل الشحن التجاري عبر هذا الجزء من العالم”، مشيرا إلى أن هذه النقطة أكدها مسؤولو الإدارة للدول الأخرى خلال محادثات توسيع القوة البحرية، نقلا عن وكالة أنباء "العالم العربي".

ووصف المسؤول الجهود الأمريكية بأنها طموحة إلى حد كبير، مشيرا إلى عدم وجود جدول زمني واضح حتى الآن حيث يقوم الحلفاء والشركاء بتقييم كيفية مشاركتهم.

وذكر مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن المناقشات حول توسيع القوة تجري بنشاط.

جدير بالذكر أن مليشيا الحوثي باليمن أعلنت السبت الماضي، أنها ستمنع كافة السفن المتجهة لإسرائيل من أي جنسية من المرور إذا لم يدخل قطاع غزة ما يحتاجه من الغذاء والدواء، محذرة من أن هذه السفن ستصبح هدفا مشروعا لها إذا لم يتحقق ذلك.