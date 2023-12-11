شركة كندية تبدأ إنتاج الذهب في مصر بحلول 2025
تستعد الشركة الكندية أتون ريسورسز لبدء إنتاج الذهب من صحراء مصر الشرقية خلال عام 2025، وذلك بعد استمرار أعمال الحفر والتنقيب لمدة تجاوزت العشر سنوات.
استثمارات بمبالغ كبيرة في المنطقة
وضخت الشركة استثمارات وصلت إلى حوالي مليار جنيها، منذ بدء أعمال التنقيب في عام 2010، بمنطقة أبو مروات جنوب شرق القاهرة، كما أن الشركة في طريقها للحصول على رخصة "إنتاجه من هيئة الثروة المعدنية خلال الشهر الجاري، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج.
احتياطات المنطقة من الذهب
وتتراوح احتياطات المنطقة بين 300 إلى 400 ألف أونصة للذهب قابلة للاستخراج طبقًا لتقديرات الشركة السالف ذكرها، حيث تكثف مصر جهودها لزيادة الاستثمارات الموجهة إلى قطاع التعدين والذهب بشكل خاص،لتصل الاستثمارات بهذه القطاعات إلى مليار دولار بحلول عام 2030.
طرح مزايدة عالمية للتنقيب
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد طرحت بالنصف الأول من هذا العام أول مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب في 5 مناطق بالصحراء الشرقية، وقامت بتمديد موعد إغلاقها حتى الشهر الماضي من العام الجاري.
أسعار الذهب محليا اليوم الاثنين 11-12-2023
وصل سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3177 جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 21
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2780 جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 18
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2383 جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 14
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1853 جنيهًا.
سعر الجنيه الذهب اليوم
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 22240 جنيهًا.
احتياطيات الذهب
وارتفعت احتياطيات الذهب المعلن عنها من قبل البنوك المركزية العالمية، بصافي 77 طن ذهب خلال شهر سبتمبر، حيث بلغ إجمالية مبيعات البنوك 1 طن فقط مقابل شراء 78 طنًّا الأمر الذي يدل على قوة عمليات شراء البنوك المركزية من الذهب.
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