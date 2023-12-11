هنادى مهنا تدخل بطولة فيلم أوسكار

تعاقدت الفنانة هنادي مهنا على فيلم "أوسكار" حيث تقدم دور البطولة النسائية أمام النجم أحمد صلاح حسنى فى أولى بطولاته المطلقة بالسينما.

فيلم “أوسكار” فكرة كريم هشام، قصة أحمد حليم سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب وإخراج هشام الرشيدى.



على الجانب الآخر، تشارك هنادي النجم ياسر جلال في بطولة مسلسل "ألف ليلة وليلة" استعدادا لعرضه في موسم رمضان 2024.

ومن المقرر أن تظهر هنادي مهنا ضمن أحداث المسلسل ضيف شرف وتجسد شخصية حورية بحر بينما يجسد الفنان ياسر جلال دور "شهريار".

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يذكر أن مسلسل "ألف ليلة وليلة" ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، شيري عادل، تارا عماد، مايان السيد، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، وفاء عامر، أيتن عامر، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، ومن تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

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