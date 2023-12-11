الإثنين 11 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

هنادى مهنا تدخل بطولة فيلم أوسكار

هنادي مهنا
هنادي مهنا

تعاقدت الفنانة هنادي مهنا على فيلم "أوسكار" حيث تقدم دور البطولة النسائية أمام النجم أحمد صلاح حسنى فى أولى بطولاته المطلقة بالسينما.

فيلم “أوسكار” فكرة كريم هشام، قصة أحمد حليم سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب وإخراج هشام الرشيدى.
 

على الجانب الآخر، تشارك هنادي النجم ياسر جلال في بطولة مسلسل "ألف ليلة وليلة" استعدادا لعرضه في موسم رمضان 2024.

 

ومن المقرر أن تظهر هنادي مهنا ضمن أحداث المسلسل ضيف شرف وتجسد شخصية حورية بحر بينما يجسد الفنان ياسر جلال دور "شهريار".

Advertisements

 

يذكر أن مسلسل "ألف ليلة وليلة" ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، شيري عادل، تارا عماد، مايان السيد، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، وفاء عامر، أيتن عامر، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، ومن تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

النجم ياسر جلال الفنانة هنادي مهنا البطولة النسائية أحمد صلاح حسنى السينما 2024 موسم رمضان 2024

مواد متعلقة

بدء تصوير الموسم الأخير من مسلسل Stranger Things في يناير

سر العداء المفاجئ من محمد فراج لباسم سمرة في مسلسل بطن الحوت

الأكثر قراءة

كأس العالم للأندية، تفاصيل إصابة ثنائى الأهلى واستبعادهما من رحلة المونديال

تعرف على مستجدات جهود حماية الأمن الغذائي للمصريين وزيادة الصادرات الزراعية

ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي، العملة الخضراء تصل لقمم جديدة بحركة التداولات (تحديث لحظى)

3500 جنيه الحد الأدنى للقطاع الخاص من أول يناير 2024

الأمن العام يحل لغز سرقة 5 ملايين جنيه من تاجر فى أبو النمرس

هوانم جاردن سيتي يتصدرن صفوف الناخبين في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية

تعرف على سعر الدينار الكويتي بداية تعاملات اليوم الإثنين 11-12-2023

حقق 750 جنيها في آخر ليلة عرض..إيرادات ضعيفة جدا تهدد بسحب فيلم أولاد حريم كريم من دور العرض

Advertisements

منوعات

المزيد

يشبه محمد علي كلاي، ملاكم آلي يهدد البشر

ترامب: "نفسي أكون ديكتاتور ليوم واحد"

هدية العريس لعروسه، حقيبة بها 8 كيلو ذهب و6 ملايين ليرة في تركيا

أزمة الطماطم أجبرت إسرائيل على استيراد 1200 طن من الأردن وتركيا في أسبوع

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 11-12-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الاثنين 11-12-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 10-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الأحد 10-12-2023

المزيد

انفوجراف

3 زيجات في حياة محمود العسيلي وماذا قال عن الأخيرة؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري: المشاركة في الانتخابات واجب شرعي ووطني علمه النبي لأصحابه

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 11 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 11 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية