الإثنين 11 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

الأمم المتحدة تعلن حاجتها لـ 46,4 مليار دولار للمساعدات الإنسانية في 2024

شعار الأمم المتحدة،
شعار الأمم المتحدة، فيتو

 أعلنت  الأمم المتحدة  اليوم الاثنين، حاجتها إلى 46,4 مليار دولار السنة المقبلة لتوفير مساعدات إنسانية لـ180,5 مليون نسمة هم في أمس الحاجة إليها في العالم.

 

الحاجة للمساعدات الإنسانية

 وحذرت المنظمة من وضع إنساني قاتم في العالم خلال العام 2024، مشيرة إلى أن النزاعات والظروف المناخية الطارئة وتراجع الاقتصادات  تعيث فسادا  بظروف أفراد الفئات الضعيفة، مؤكدًا أن  عدم توفير التمويل قد يؤدي بهؤلاء إلى دفع الثمن  من حياتهم.

 

مناطق مضطربة  في منطقة الشرق الأوسط

 وفي وقت ينصب التركيز الدولي على  الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولفتت الأمم المتحدة إلى أن منطقة الشرق الأوسط ودول مثل السودان وأفغانستان، هي من المناطق المضطربة التي تحتاج إلى عمليات إنسانية ضخمة.

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إلا أن المنظمة الأممية قلصت المبلغ المطلوب للدعم السنوي وعدد الأشخاص الذين تأمل بمساعدتهم خلال السنة المقبلة، بعد انخفاض التبرعات.

وقال منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن جريفيث إن العاملين في المجال الإنساني ينقذون الحياة، يكافحون الجوع، يحمون الأطفال، يقون من الأوبئة، ويوفرون المأوى والصرف الصحي في العديد من السياقات غير الإنسانية في العالم".

وأضاف "لكن الدعم المطلوب من المجتمع الدولي لا يواكب الاحتياجات".

وكانت الأمم المتحدة أطلقت نداء إنسانيا لجمع 56,7 مليار دولار في العام 2023، لكنها حصلت على 35% فقط من هذا المبلغ، في عجز كان من الأكبر منذ سنوات.

وأتاح ذلك لمؤسسات الأمم المتحدة توفير المساعدة والحماية لـ128 مليون شخص.

ومع تبقي أقل من شهر على نهاية 2023، يرجح أن تكون هذه السنة الأولى منذ 2010 التي يتراجع فيها إجمالي التقديمات المالية مقارنة بالعام الذي سبق.

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