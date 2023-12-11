تحطم طائرة "F-16" أمريكية في كوريا الجنوبية
كشفت وكالة يونهاب للأنباء نقلًا عن مصدر عسكري أن مقاتلة أمريكية من طراز "F-16" تحطمت في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، خلال تدريب على التحليق، مضيفة أن الطيار نجح في القفز من الطائرة.
"F-16"
من جانب آخر، وفي وقت سابق، قال مسئولان أمريكيان: إن طائرة مقاتلة أمريكية من طراز إف-16 أسقطت طائرة تركية مسيرة كانت تعمل بالقرب من القوات الأمريكية في سوريا.
وبحسب وكالة «رويترز» الإخبارية، أضاف المسئولان اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما، أن الولايات المتحدة أجرت عدة مكالمات مع المسؤولين الأتراك لتحذيرهم من أنهم يعملون بالقرب من القوات البرية الأمريكية.
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