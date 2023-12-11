الإثنين 11 ديسمبر 2023
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محافظات

اليوم، 1016 لجنة بالشرقية تفتح أبوابها في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024، فيتو

تنطلق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 لليوم الثاني داخل محافظة الشرقية في التاسعة من صباح اليوم الإثنين، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة.

محافظ الشرقية عقب التصويت في الانتخابات الرئاسية: انزلوا وشاركوا علشان بلدكم (فيديو)

ومن المقرر أن تفتح اللجان الانتخابية في المحافظة أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، وسط تشديدات أمنية مكثفة، ودفعت مديرية الأمن بعدد من سيارات الشرطة والمرور، تجوب شوارع اللجان للحفاظ على أمن وسلامة الناخبين وتحسبا لأي طارئ.

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ووصل عدد من لهم حق الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بنطاق محافظة الشرقية إلى 4699932 ناخبا موزعين على 1016 لجنة فرعية.

الانتخابات الرئاسية 2024

بينها 10 لجان لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

وتُجرى الانتخابات داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.

وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكَّلة لمتابعة تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت بالداخل.

انتخابات الرئاسة المصرية


وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تلك المتابعة ستُسهِم في التدخل مركزيًّا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية.  

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات خطوات تصويت الناخبين داخل اللجان الفرعية، حيث تبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات الجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، وذلك حتى لو لم يحضر من يمثل المرشحين أو أي منهم.

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