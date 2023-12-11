الإثنين 11 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

لأول مرة منذ اندلاع الحرب، مستشار الأمن القومي الأمريكي يزور إسرائيل

مستشار الأمن القومي
مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، فيتو

غزة الآن، كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، سيصل إلى إسرائيل ما بين يومي الخميس أو الجمعة المقبلين في زيارة هي الأولى منذ اندلاع الحرب.

وقالت هيئة البث: إن "من المتوقع أن يصل مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان إلى إسرائيل في نهاية الأسبوع الجاري".

زيادة المساعدات الإنسانية

وسيلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي مع كبار المسئولين في إسرائيل ويناقش معهم، من بين أمور أخرى، زيادة المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة.

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الحرب بغزة في ذروتها

وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الحرب في غزة هي حاليا في ذروتها، ولكنها "بداية النهاية" لحركة "حماس" الفلسطينية.

نتنياهو يطالب عناصر حركة حماس بالاستسلام

 طالب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عناصر حركة حماس بالاستسلام، وقال: "استسلمو ولا تموتوا من أجل يحيى السنوار".

وزعم نتنياهو: "العشرات من عناصر حماس استسلموا، انتهى الأمر.. استسلموا الآن".

 

وزير الخارجية الأمريكي يحدد شرطا وحيدا لإنهاء الحرب في غزة


أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن  أن العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة يمكن أن ينتهي في حالة إعلان حركة المقاومة الفلسطينية حماس استسلامها.

 

وبحسب شبكة «العربية» الإخبارية، قال وزير الخارجية الأمريكي: "نناقش مع إسرائيل العملية العسكرية في قطاع غزة ومدتها".

 

الاحتلال يحدد شرطين لوقف العدوان على قطاع غزة


والخميس الماضي، زعم المتحدث باسم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يمكن إنهاء الحرب في قطاع غزة بشرطين.

 

الأول هو الإفراج عن كل الأسرى، والثاني استسلام حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

 

وكان مدير وزارة الصحة بقطاع غزة منير البرش، كشف الخميس، عن حفر مقبرة جماعية بسوق جباليا لأكثر من 100 شهيد تعفنت جثامينهم بمستشفى كمال عدوان المحاصر.

 

وفي سياق متصل، دعا قادة دول مجموعة السبع، الذين اجتمعوا الأربعاء عبر تقنية الفيديو، إلى تحرك عاجل لمواجهة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، معلنين تأييدهم لهدنات جديدة، ومكررين دعمهم قيام دولة فلسطينية.

 

وقال القادة، في بيان: «نحن عازمون على العمل بتنسيق وثيق مع شركائنا، بهدف المساهمة في توفير الظروف الضرورية، سعيًا إلى حلول دائمة على المدى البعيد لغزة»، مؤكدين «الحاجة الى العودة لعملية سلام أكثر شمولًا».

 

مجموعة السبع تدعو إلى هدنات إنسانية جديدة


وأضافوا: «نظل متمسكين بدولة فلسطينية في إطار حل (وفق مبدأ) الدولتين، يمكن الإسرائيليين والفلسطينيين من العيش في سلام عادل ودائم وآمن».

في الوقت نفسه، اعتبر قادة مجموعة السبع، التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا واليابان وإيطاليا وكندا والمملكة المتحدة، أن «من الضروري (القيام) بتحرك (يبدو) أكثر إلحاحًا لمواجهة تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، والإقلال من الخسائر في صفوف المدنيين».

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تعليق مستفز من بلينكن على استخدام أمريكا حق الفيتو لمنع وقف إطلاق النار في غزة

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