شبانة: معتمد جمال يستحق التحية وهو اختيار صائب ومناسب للزمالك حاليًا

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن فريق الزمالك تحت قيادة معتمد جمال يسير بشكل جيد مع الزمالك رغم أنه تسلم الفريق في أزمات فنية، وتراجع كبير في النتائج، ومعتمد لم يشتكِ مطلقًا رغم كل الأزمات.

وقال شبانة في برنامجه “بوكس تو بوكس” الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "معتمد جمال يستحق التحية والإشادة بعد عبور أبوسليم الليبي وسوار الغيني وساجرادا، بالإضافة للانتصار على بيراميدز في الكأس ومودرن فيوتشر في الدوري، وأعاد الثقة للاعبين مجددًا، كما أنه يتحدث بعقلانية تمامًا".

Advertisements

يحظى بثقة كبيرة من اللاعبين

وواصل: "مجلس الإدارة فعل (العادي والطبيعي) بإبرام عقد لـ معتمد جمال، ويستحقون التحية في اختياره للعمل مدربًا للزمالك، فهو خيار صائب لقيادة الفريق في المرحلة الحالية، كما أنه يحظى بثقة كبيرة من اللاعبين في الوقت الحالي، كما أنه لا يشتكي من أي أزمات وتصريحاته تثبت مدى العقلانية التي يتمتع بها، ويحسب له التركيز في عمله رغم النواقص الكثيرة في صفوف الفريق".

وزاد: "هناك أزمة كبيرة في اللاعبين داخل الزمالك في ظل النقص الكبير، كل الفرق المنافسة لديها فريقين أساسي واحتياطي، ورغم ذلك فأن معتمد جمال نجح في تحقيق نتائج طيبة، وحقق انتصارًا على ساجرادا كان مهمًا للغاية بأقدام زيزو.. والفريق بات قاب قوسين أو أدنى من التأهل رسميا للدور القادم بعدما حصد النقطة التاسعة".

5 مواجهات متتالية

وأتم: "الزمالك يسير بخطى ثابتة حاليا، بعدما حقق الفوز في خمس مواجهات متتالية، منها 3 مباريات في الكونفدرالية، وتأهل إلى نهائي كأس مصر على حساب بيراميدز، وحقق انتصارا مهما للغاية على مودرن فيوتشر في الدوري المصري".

ووقع مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب عقودًا رسمية مع معتمد جمال لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بصورة مؤقتة في الفترة الحالية، خلال الجلسة التي عقدها المجلس مع المدير الفني.

معتمد جمال مدرب الزمالك

خاض معتمد جمال 5 مباريات مع الزمالك حقق فيها الفوز جميعًا في ثلاثة بطولات مختلفة وهي الدوري الممتاز وكأس مصر والكونفدرالية.

وكان نادي الزمالك قد فاز السبت الماضي، على ضيفه ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد السلام ضمن الجولة الثالثة لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وسجل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك الهدف الأول لفريقه في مرمى ساجرادا الأنجولي بالدقيقة 41.

في المقابل لم يصل الضيوف إلى مرمى محمد عواد إلا في فرصة وحيدة قبل نهاية الشوط الأول وتعامل معها حارس الزمالك بنجاح.

وواصل الزمالك السيطرة على مجريات اللعب في الشوط الثاني وكان قريب من تسجيل ثاني الأهداف عن طريق المتألق زيزو وسيف الجزيري.

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط بعد الفوز على أبو سليم الليبي في الجولة الأولى بهدف دون رد، والتغلب على سوار الغيني برباعية في الجولة الثانية لدور المجموعات، ثم التغلب على ساجرادا في الجولة الثالثة.

وجاءت ترتيب المجموعة كاملة كالتالي:

1- الزمالك (9 نقاط)

2- أبوسليم الليبي (6 نقاط)

3- ساجرادا الأنجولي (3 نقاط)

4- سوار الغيني (0 نقطة).