مدير معبد الأقصر: السياحة في مقدمة القطاعات التي استفادت من الاستقرار (صور)

تشهد محافظة الأقصر، انتعاشا سياحيا مع بداية موسم الشتاء، لما تتميز به المحافظة من جو دافئ، يتناسب مع الأفواج السياحية القادمة للاستمتاع بدفء الشتاء، على العكس من طقس الصيف، الوي يتناسب أكثر مع السياحة العلاجية.



ورصدت بوابة فيتو بالصور رواج السياحة الذي تشهده شوارع المحافظة ليل نهار، سواء على الإقبال لشراء من المحال في شارع السوق أو الاستمتاع بركوب عربات الحنطور ليلا.

وقال مدير معبد الأقصر أحمد عربي، إن قطاع السياحة فى مقدمة القطاعات التي استفادت من حالة الاستقرار التي تشهدها مصر، إذ تحولت مصر إلى وجهة آمنة للسائحين، واستعادت الحركة السياحية نشاطها بعد أعوام من عدم الاستقرار.

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وأضاف مدير معبد الأقصر أحمد عربي لـ"فيتو"، أن النشاط السياحي هذا الموسم ممتد من الموسم الصيفي ومستمر للموسم الحالي، وذلك يعتبر نقلة جديدة في قطاع السياحة بالأقصر.

وتابع مدير معبد الأقصر، أن تنشيط قطاع السياحة في مصر عموما، وفي محافظة الأقصر خصوصا، بسبب دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء مادي أو معنوي، لزيادة البحث عن اكتشافات جديدة، أو تطوير المعابد القائمة، وكل ذلك يصب في مصلحة الاقتصاد المصري من توفير فرص عمل في مختلف المجالات وتوفير عملة صعبة، ليكون بمثابة رسالة للعالم، أن مصر تملك العلم والخبرة، وتستطيع أن تحافظ على مقدراتها السياحية والأثرية، وتستطيع العمل على تحقيق اكتشافات جديدة.

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