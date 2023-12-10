رئيس الإنجيلية يشهد رسامة شيوخ وشمامسة جدد لكنيسة سراي القبة

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، في حفل رسامة شيوخ وشمامسة وانضمام أعضاء جدد للكنيسة الإنجيلية بسراي القبة، اليوم الأحد، بحضور الدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس وجدي جميل، رئيس مجمع القاهرة المشيخي، والقس هاني جاك راعي الكنيسة، كما شارك في الاحتفال فريق ترانيم "الكنيسة ترنم".

وفي بداية خطاب الحفل، قدَّم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة لجميع الشيوخ والشمامسة المرتسمين والأعضاء الجدد، كما هنأ راعي الكنيسة، معبرًا عن سعادته الكبيرة بمشاركة شعب الكنيسة الحبيب في الاحتفال اليوم.

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الإصرار الروحي

وأضاف الدكتور القس أندريه زكي: "كلمتي اليوم عن أهمية الإصرار الروحي في حياتنا"، مؤكدًا "أن الإصرار الروحي قادر على تجاوز جميع التحديات، وهو بركة إلهية ونعمة كبيرة، كما أن من خلال الإرادة الروحية القوية، يا أحبائي، ويقينية كلمة الله، نستطيع أن نعبر ونتجاوز الفواصل والحواجز ونكون مخلصين".