فخري الفقي يكشف أبرز الملفات الهامة في انتظار الرئيس المقبل (فيديو)

الانتخابات الرئاسية 2024، كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أبرز الملفات الهامة التي تنتظر الرئيس القادم.

ملفات هامة امام الرئيس المقبل

وقال "الفقي" خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "ام بي سي مصر":"هناك 3 ملفات هامة مرتبطة ببعضها البعض، الملف الأمني السياسي، والملف الاقتصادي، والملف المجتمعي بما فيه إعادة بناء الإنسان والتعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية".

أهمية الاستقرار الأمني

وأضاف:"الاستقرار الأمني والسياسي مهم للغاية في أي دولة، ونحن دولة اَمنة حولنا بركان وهذا البركان ليس من صنعنا ولكنه له تداعيات علي بلدنا".



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تحدي الناتج المحلي

ولفت:"الرئيس القادم أمامه تحدي زيادة الناتج المحلي الإجمالي ويجب أن يكون هناك زيادة كل سنة بمعدل علي الأقل ضعف معدل النمو السكاني، ونحن بحاجة إلى الاهتمام بالإنتاج المحلي".



دفع الاقتصاد

وتابع:"يجب دفع الاقتصاد والاستثمار بمعدلات كبيرة لزيادة الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة وزيادة الصادرات ومن ثم توفير فرص عمل".

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وتُجرى الانتخابات داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.



وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.

وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكَّلة لمتابعة تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت بالداخل



ورصدت فيتو خلال الساعات الأولى من انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 عددا من اللقطات الخاصة بمشاركة المواطنين في الانتخابات ومنها:



وشهدت لجان الانتخابات تصويت عدد من الوزراء والسياسيين والرموز الوطتية ومشاهير الفن والرياضة، حيث أدلي الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته وكذلك الدكتور عبد السند يمامة، وحازم عمر وفريد زهران.

كما أدلى فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بصوته، والبابا توارضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية وإبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق،

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