أول تعليق لـ حملة السيسي عن اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024، قال كريم سلام عضو الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن الإقبال كثيف على الانتخابات، والمشهد رائع، فقد احتشد المواطنون أمام اللجان وصناديق الاقتراع لإيصال رسالة بأن الشعب المصري على قدر من المسؤولية ويقدر التحديات التي تمر بها الدولة.

إقبال المواطنين علي المشاركة في انتخابات الرئاسة

وأضاف «سلام» خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الشعب المصري خلف الدولة المصرية دائما، والطوابير في كل المحافظات، والمحافظات الحدودية قدمت مشهدًا رائعًا في المشاركة في الانتخابات خاصة سيناء وأسوان.

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مشهد عظيم

ووجه الشكر للشعب المصري العظيم على المشهد الرائع في الانتخابات الرئاسية، موضحا أن المصريين يقدمون أروع الأمثلة في الوطنية كالعادة منذ الساعات الأولى في الانتخابات الرئاسية في أول يوم تصويت.

السيسي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

وأدلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بصوته بـ انتخابات الرئاسة 2024 بلجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد مصطفى يسرى أبو عميرة بمصر الجديدة بمحافظة القاهرة.

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وتُجرى الانتخابات داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.



وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.

وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكَّلة لمتابعة تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت بالداخل

ورصدت فيتو خلال الساعات الأولى من انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 عددا من اللقطات الخاصة بمشاركة المواطنين في الانتخابات ومنها:

وشهدت لجان الانتخابات تصويت عدد من الوزراء والسياسيين والرموز الوطتية ومشاهير الفن والرياضة، حيث أدلي الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته وكذلك الدكتور عبد السند يمامة، وحازم عمر وفريد زهران.

كما أدلي فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بصوته، والبابا توارضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية وإبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق،

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