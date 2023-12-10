الأحد 10 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

كامل الوزير: كلنا خلف الرئيس القادم لاستكمال المسيرة حتى 2030 (فيديو)

المهندس كامل الوزير
المهندس كامل الوزير وزير النقل، فيتو

الانتخابات الرئاسية 2024، قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن احتشاد المواطنين أمام اللجان الانتخابية يؤكد حرصهم علي المشاركة في دعم الوطن.

 

وعي المصريين 

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "ام بي سي مصر":"المصريين واعيين وعارفين مصلحة بلدهم فين، وكلهم طالعين يقرروا مصير بلدهم في الـ6 سنوات المقبلة، ويعطوا صوتهم لمن يستطيع استكمال الخطة التي بدأها".
 

تلاحم الشعب مع الحكومة والرئيس القادم

وتابع:"مصر محتاجة كتير مش من رئيسها فقط ولكن من حكومتها وشعبها، والشعب هو الأساس، والرئيس قال مش هقدر اعمل كل اللى تتمنوه لوحدي ولكن كلنا مع بعض نقدر نعمل واحنا كمواطنين بنقوله كمل احنا خلفك ومعاك وتحت رجليك وتحت رجلين مصر حتى استكمال مسيرتنا لـ2030".
 

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مرشحو الرئاسة

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

 

وتُجرى الانتخابات داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

 

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

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وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.

 

وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكَّلة لمتابعة تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت بالداخل

ورصدت فيتو خلال الساعات الأولى من انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 عددا من اللقطات الخاصة بمشاركة المواطنين في الانتخابات ومنها:


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ناخب يدلي بصوته الانتخابي في المطرية قبل التوجه لأداء العمرة
الحبر الفسفوري يرسم البسمة على وجوه أهالي الأقصر بالانتخابات الرئاسية (صور)
محمولا على الأيدي، مواطن من ذوى الاحتياجات يدلي بصوته الانتخابي فى لجنة بأسيوط
قاض يخرج لمواطن من ذوي الهمم لإدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية بأسيوط
بالكراسى المتحركة، كبار السن وذوو الهمم يدلون بأصواتهم في الشرقية (فيديو)

 

وشهدت لجان الانتخابات تصويت عدد من الوزراء والسياسيين والرموز الوطتية ومشاهير الفن والرياضة، حيث أدلي الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته وكذلك الدكتور عبد السند يمامة، وحازم عمر وفريد زهران.

 

كما أدلي فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بصوته، والبابا توارضروس  بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،  والدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية وإبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق.

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