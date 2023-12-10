الأحد 10 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

انطلاق مسيرات من جامعة القاهرة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

انطلاق مسيرات حاشدة
انطلاق مسيرات حاشدة من جامعة القاهرة،فيتو

أعلنت جامعة القاهرة، عن إطلاق مسيرات للمشاركة الفعالة والإيجابية في الانتخابات الرئاسية، والتي تبدأ اليوم وتستمر على مدار 3 أيام حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، وذلك في إطار من الديمقراطية والحرية التامة، وبما يعكس حرص الجامعة على أداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم.

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مسيرات انتخابية

وأكدت جامعة القاهرة، فى بيانها الصادر مساء اليوم الأحد، أنه هناك مسيرات الانتخابية لمنتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وعمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام، والطلاب، والعاملين ومديري الإدارات، خرجت تأكيدًا لدعم الوطن والمشاركة في التصويت لصالح المرشح الرئاسي الأنسب لهم انطلاقًا من مدى تأثير الصوت الانتخابي في الانتخابات الرئاسية كونها تعد واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطنين ولها تأثير في صنع الحاضر والمستقبل.

 

مسيرات داخل جامعة القاهرة للدعوة للمشاركة فى الانتخابات

الانتخابات الرئاسية

وتُعد جامعة القاهرة من أكبر الجامعات المصرية التي تشارك في الانتخابات الرئاسية بفاعلية وبمختلف الوسائل خاصة وأنها تمثل بيتًا للمصريين جميعا بمختلف فئاتهم وشريكًا فعالًا في التنمية المُستدامة بمصر وتُعد جزءً حيويًا من النسيج المجتمعي ولها دور فعال في دعم الوطن وتعزيز الممارسة الإيجابية الديموقراطية.

مسيرات داخل جامعة القاهرة للدعوة للمشاركة فى الانتخابات

وقد نظمت جامعة القاهرة سلسة من الندوات تحت شعار "انزل شارك.. مصر هي الأهم" بهدف توعية منسوبي الجامعة بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية والتي تُعد واجبًا وطنيًا واستحقاقًا دستوريًا ولها تأثير في صناعة الحاضر والمستقبل، وانعكس ذلك على المشاركة الفعالة لجميع منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين في الانتخابات الرئاسية منذ الساعات الأولي من إنطلاق وبدء العملية الانتخابية.

جامعة القاهرة تنظم ندوات توعوية عن أهمية المشاركة في الحياة السياسية

جامعة القاهرة تنظم ندوة لتوعية ذوي القدرات الخاصة بحقوقهم الدستورية

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات على مدار 3 أيام بدءً من اليوم وحتى 12 ديسمبر الجاري، ويستمر التصويت حتى الساعة الـ 9 مساءً.

 

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أعضاء هيئة التدريس الانتخابات الرئاسية الجامعات المصرية جامعة القاهرة

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