الأحد 10 ديسمبر 2023
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محافظات

سكرتير بني سويف يتفقد أعمال التصويت في لجان انتخابات الرئاسة

سكرتير بني سويف يتفقد
سكرتير بني سويف يتفقد اللجان، فيتو

تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد بمحافظة بني سويف، منذ قليل، سير أعمال التصويت فى إنتخابات الرئاسة 2024 بلجنة مدرسة الميمون وعدد من قرى مركز الواسطى شمال المحافظة، حيث رافقه خلال المحاسب حمادة راضي رئيس مركز ومدينة الواسطى، ونواب رئيس الوحدة المحلية ورؤساء المجالس القروية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بمتابعة توافر التيسيرات اللازمة لسير أعمال التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي انطلقت اليوم الأحد، وتستمر حتى الثلاثاء المقبل.

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وتفقد السكرتير العام المساعد لجنة المدرسة الإعدادية المشتركة بقرية الميمون، والتي شهدت إقبالًا كثيفًا منذ اللحظات الأولى لفتح اللجان، وامتلأت الشوارع المؤدية إلى اللجنة بالناخبين من الأعمار كافة، شبابًا وسيدات وكبار سن وذوى الاحتياجات الخاصة، بما يعكس مدى وعي المواطنين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون.

كما تضمنت الزيارة تفقد السكرتير العام المساعد عددًا من اللجان بقرى المركز  والتي شملت ميدوم لمتابعة لجنتي مدرسة سعداوي مجاهد الثانوية، والمدرسة الإعدادية،حيث تم الاطمئنان على توافر التيسيرات اللازمة لتسهيل أعمال الاقتراع وإدلاء المواطنين بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري في الاستحقاق الوطني الأبرز                                                                                           

تجدر الإشارة إلى أن إنتخابات الرئاسة 2024 بمحافظة بني سويف، تشهد تخصيص 9 لجان عامة و497 لجنة فرعية داخل 450 مقر انتخابي، بجانب تخصيص 4 لجان للمغتربين العاملين داخل المحافظة للإدلاء بأصواتهم، وتم تجهيز مقار اللجان الانتخابية واللجان العامة وتزويدها بكافة مستلزمات العملية الانتخابية.

ويتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العملية الإنتخابية من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، مجددًا تأكيداته على أهمية المتابعة على مدار الساعة لضمان توافر هذه التسهيلات خلال أيام الاقتراع والتصويت والتواصل الدائم مع قوات التأمين وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للوقوف على الاحتياجات الطارئة أولا بأول لسرعة توفيرها.

وكّلف محافظ بني سويف رؤساء الوحدات المحلية والمجالس القروية بتكثيف أعمال النظافة ومنع أية إشغالات، بجانب التنسيق مع المرور لعمل حملات لمنع انتظار السيارات أمام اللجان أو في محيطها، مؤكدًا على اقتصار دور الأجهزة التنفيذية على الجوانب الإدارية والتنظيمية لتسهيل أعمال التصويت.

وأشار المحافظ إلى ثقته في وعي المواطنين وحرصهم على المشاركة في الانتخابات  التي تختلف عن ما سبقها من انتخابات بسبب الظروف الدولية والتحديات الداخلية، منوها عن الاستعدادت الجاري تنفيذها وتوفير كافة التيسيرات اللازمة لخروج العملية الانتخابية بالشكل الأمثل، مؤكدًا على اقتصار دور الجهاز التنفيذي على الجانب التنظيمي والإداري، وأن لكل مواطن مطلق الحرية في اختياراته.

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