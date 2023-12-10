أساقفة وقساوسة بني سويف يدلون بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية (صور)

أدلى الأساقفة والقساوسة ورعاة الكنائس بمحافظة بني سويف، بأصواتهم فى الإنتخايات الرئاسية 2024 وناشدوا مواطني المحافظة المشاركة والتصويت لاختيار رئيس الجمهورية وتحديد مستقبل بلادهم لست سنوات قادمة.

أساقفة وقساوسة بني سويف يدلون بأصواتهم ويحثون المواطنين على المشاركة

وأدلى نيافة الانبا غبريال أسقف بني سويف، بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة مدرسة القومية بمدينة بني سويف برفقة القمص اسطفانوس سليمان سكرتير أسقف بني سويف، مطالبًا أهالي المحافظة بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية والأداء بأصواتهم دعمًا للدولة المصرية.

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أساقفة وقساوسة بني سويف يدلون بأصواتهم ويحثون المواطنين على المشاركة

كما أدلى الانبا اسطفانوس أسقف ايبارشية ببا ببني سويف، بصوته فى اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024 بمدرسة الإتحاد الإبتدائية بنين بمدينة ببا، وحث المواطنين على المشاركة والإيجابية فى الانتخابات الرئاسة.

أساقفة وقساوسة بني سويف يدلون بأصواتهم ويحثون المواطنين على المشاركة

وفي قرى ومراكز المحافظة، حرص القساوسة ورعاة الكنائس والأديرة على المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية بالتواجد باللجان للإدلاء بأصواتهم، وحث المواطنين على التحلي بالإيجابية والمشاركة بالتصويت فى الإنتخابات.

أساقفة وقساوسة بني سويف يدلون بأصواتهم ويحثون المواطنين على المشاركة

إنتخابات الرئاسة 2024 بمحافظة بني سويف

تجدر الإشارة إلى أن إنتخابات الرئاسة 2024 بمحافظة بني سويف، تشهد تخصيص 9 لجان عامة و497 لجنة فرعية داخل 450 مقر انتخابي، بجانب تخصيص 4 لجان للمغتربين العاملين داخل المحافظة للإدلاء بأصواتهم، وتم تجهيز مقار اللجان الانتخابية واللجان العامة وتزويدها بكافة مستلزمات العملية الانتخابية.

ويتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العملية الإنتخابية من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، مجددًا تأكيداته على أهمية المتابعة على مدار الساعة لضمان توافر هذه التسهيلات خلال أيام الاقتراع والتصويت والتواصل الدائم مع قوات التأمين وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للوقوف على الاحتياجات الطارئة أولا بأول لسرعة توفيرها.

وكّلف محافظ بني سويف رؤساء الوحدات المحلية والمجالس القروية بتكثيف أعمال النظافة ومنع أية إشغالات، بجانب التنسيق مع المرور لعمل حملات لمنع انتظار السيارات أمام اللجان أو في محيطها، مؤكدًا على اقتصار دور الأجهزة التنفيذية على الجوانب الإدارية والتنظيمية لتسهيل أعمال التصويت.

وأشار المحافظ إلى ثقته في وعي المواطنين وحرصهم على المشاركة في الانتخابات التي تختلف عن ما سبقها من انتخابات بسبب الظروف الدولية والتحديات الداخلية، منوها عن الاستعدادت الجاري تنفيذها وتوفير كافة التيسيرات اللازمة لخروج العملية الانتخابية بالشكل الأمثل، مؤكدًا على اقتصار دور الجهاز التنفيذي على الجانب التنظيمي والإداري، وأن لكل مواطن مطلق الحرية في اختياراته.

هذا.. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل، إذ تبدأ غدًا الأحد 10 ديسمبر، وتستمر حتي الثلاثاء 12 من الشهر نفسه، حيث يستمر التصويت في الانتخابات الرئاسية 3 أيام، على أن تٌفتح اللجان من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويتنافس فى الإنتخابات 4 مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى (رمز النجمة) والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى (رمز الشمس) والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة) والمرشح الرئاسى حازم عمر (رمز السلم).

وتشمل إجازة الانتخابات الرئاسية 2024 في مصر الطلاب في المدارس التي توجد بها لجان إنتخابية حيث أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابا دوريًا بشأن ضبط الدراسة والعملية التعليمية خلال أيام إجراء الانتخابات الرئاسية، تضمن ضرورة تجهيز المدارس التي سيتم بها عملية الاقتراع وإخلائها من أي عملية تعليمية أو خلافه أثناء أيام الاقتراع التي تمت الإشارة إليها.

هذا.. وتنص المادة 140 المُعدلة من الدستور المصري على أن يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.