الأحد 10 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

ندوة في جمعية مصر الجديدة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

مكتبة مصر الجديدة،فيتو
مكتبة مصر الجديدة،فيتو

دعا المشاركون في ندوة مناقشة رواية " موعد عند الكعكة القرمزية " للكاتب خالد قنديل، والتي نظمتها جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمى أستاذ القانون الدولى، جموع  المصريين بالنزول إلى اللجان للمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية، التى بدأت اليوم ولمدة 3 أيام،  مؤكدين على أن المشاركة فى الانتخابات ضرورة وطنية، لمواجهة التحديات والمخططات التى تهدد أمن مصر القومى، إيمانا بأن المشاركة حق دستورى يحميه القانون.

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رواية " موعد عند الكعكة القرمزية " 

جاء ذلك في حفل توقيع ومناقشة رواية " موعد عند الكعكة القرمزية "، التى وصفها المشاركون بأنها  تعد توثيقا دراميا لثورة 25 يناير وما تلاها من احداث مست كل بيت مصرى بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وذلك بمشاركة الكاتب خالد ميرى رئيس مجلس ادارة  جريدة الاخبار والكاتب علاء ثابت رئيس مجلس ادارة  جريدة الاهرام  ولفيف من الشخصيات العامة.

 

كما تناول الحضور الرواية كعمل إبداعي متميز حيث جاءت أحداث الرواية من واقع شاهدناه اثناء الثورة لكنها تنسجه بالجمع بين الحقيقة والخيال، وخيال وروعة اللغة، تقدم توثيقا لحدث مهم.

 

خالد قنديل

يذكر أن دكتور خالد قنديل، نائب رئيس حزب الوفد، ويعمل كخبير دوائي، وفي العام 2020 عين عضوا بمجلس الشيوخ المصري، ألف وكتاب وأصدر العديد من المؤلفات، نذكر من بينها: “تاريخنا التشريعي.. نظرة في تشريعات حكومة الوفد”، وصدر عن مركز الأهرام للترجمة والنشر ــ كتاب “الوفد الجديد.. حكاية نصف قرن 1952 ــ 2000″.

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