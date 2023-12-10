أخبار الأهلى، الفريق يسافر إلى السعودية غدا والمونديال الفرصة الأخيرة لموديست

أخبار الأهلى، تقدم “فيتو” خدمة نشرة أخبار النادي الأهلي التي ترصد أهم الأحداث داخل القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية.

غدا الأهلي يسافر إلى السعودية لخوض كأس العالم للأندية

تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المملكة العربية السعودية غدا الإثنين لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها مدينة جدة في الفترة ما بين 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

ويشارك الأهلي في البطولة للمرة الرابعة على التوالي والتاسعة في تاريخ القلعة الحمراء.

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الأهلى يختتم تدريباته غدا بالقاهرة قبل السفر إلى السعودية

ويختنم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته غدا الاثنين بالقاهرة قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الأحد في إطار البرنامج الموضوع للفريق استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

الأهلى يضع اللمسات الأخيرة على رحلة السعودية

يضع الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللمسات الأخيرة على إجراءات السفر إلى السعودية لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها مدينة جدة في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي القادمة في المونديال

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي ووأوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم الجمعة المقبل الموافق 15 ديسمبر المقبل في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية.

كأس العالم للأندية الفرصة الأخيرة لموديست مع الأحمر

وأكد الاعلامى أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعى مع شوبير المذاع على اذاعه أون سبورت أن كأس العالم للأندية هى الفرصة الأخيرة لاننونى موديست مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الفريق الأحمر.

وقال شوبير إن موديست اذا لم يظهر بشكل مميز مع الأهلى فى كأس العالم للأندية سوف يتم فسخ عقده مع النادي ويرحل خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وواصل شوبير تصريحاته قائلا: "الأهلى أخطأ برحيل محمد شريف الى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية وذلك في ظل تألقه مع الفريق الأحمر خلال السنوات الماضية.

زى النهارده الأهلى يفوز على أوكلاند سيتي بربع نهائي المونديال

زي النهاردة في العاشر من شهر ديسمبر من العام 2006 فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على فريق أوكلاند سيتي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين بالدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في اليابان عام 2006.

وفاز الأهلى على أوكلاند سيتي بهدفي محمد أبوتريكة والأنجولى امادوا فلافيو ليصعد الفريق الأحمر إلى الدور نصف النهائي للمونديال العالمى للأندية لمواجهة فريق انتر ناسيونال البرازيلى الذي خسر أمام بهدفين مقابل هدف قبل أن يفوز بعدها على فريق كلوب أمريكا المكسيكي بهدفين مقابل هدف في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ليحصد المركز الثالث والميدالية البرونزية للمرة الأولى في تاريخ القلعة الحمراء.

جدير بالذكر أن الأهلى نجح في الحصول على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية ثلاث مرات في أعوام 2006 باليابان و2020 بقطر و2021 بالإمارات