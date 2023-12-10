الأحد 10 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

حسام المندوه الحسيني يساعد أهالي دائرته للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

الدكتور حسام المندوه
الدكتور حسام المندوه بين الناخبين، فيتو

 حرص الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، على القيام بدوره في تسهيل وصول الناخبين في دائرته ببولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، إلى مقار اللجان الانتخابية للمشاركة في الاستحقاق الدستوري المتمثل في الانتخابات الرئاسية 2024.

مدارس الحسام توفر وسائل نقل للناخبين 

 كما وفرت مدارس الحسام التي يوجد بها لجان انتخابية، كافة إجراءات التيسير على المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري.

رسالة حسام المندوه للناخبين

ووجه الدكتور حسام المندوه الحسيني، رسالة لجميع المواطنين بأهمية المشاركة في الاستحقاق الانتخابي الذي يرسم مستقبل مصر، لاسيما في ظل التحديات التي تواجه المنطقة بالكامل.

Advertisements

 

جهود الهيئة الوطنية للانتخابات

وأشاد النائب بالجهود التي تقوم بها الهيئة الوطنية للانتخابات من أجل التسهيل على المواطنين في ممارسة حقهم الانتخابي، والمشاركة بإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

 

وتُجرى الانتخابات في 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

 

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

استمرار توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بالجيزة (فيديو وصور)

وزير الاتصالات: المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب على كل مواطن

يتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين: عبد الفتاح السيسي، - الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد - فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي - حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الانتخابات الرئاسية الانتخابات مدارس الحسام النواب الناخبين الجيزة الانتخابات الرئاسية 2024

مواد متعلقة

محافظ أسوان يتابع سير العملية الانتخابية

علي عيسى: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني له انعكاسات اقتصادية واجتماعية

بطريرك الفيوم يدلي بصوته بلجان انتخابات الرئاسة 2024 (صور)

وزير الاتصالات: المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب على كل مواطن

الأكثر قراءة

فتح اللجان أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم (فيديو وصور)

بعد واقعة مها أحمد، نقابة المهن التمثيلية تنتفض ضد تحديات أعضائها على التيك توك

في كمين محكم.. كتائب القسام تستهدف قوات إسرائيلية وتقتل 6 من بينهم ضابط

الأهلي رابعا، مانشستر سيتي يتفوق على ريال مدريد في صدارة التصنيف الدولي للأندية

رئيس جامعة عين شمس يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

حازم إمام يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية ويؤكد ضرورة مشاركة الشباب (صور)

رفع اسم الناشط زياد العليمي من قائمة الإرهابيين

الأرصاد تكشف حالة طقس الغد ثاني أيام انتخابات الرئاسة 2024

Advertisements

منوعات

المزيد

مارك روفالو يكشف حقيقة إنتاج فيلم خاص بشخصية HULK

أحدهم أراد البقاء بمصر، رومانيا تجلي 9 أشخاص من مواطنيها في غزة

أعراض النزلة المعوية، أسبابها وأسرع طرق العلاج

فوائد أوميجا3 لصحة القلب والدماغ ومحاربة الاكتئاب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم الأحد، آخر تحديث

ارتفاع أسعار 10 سلع غذائية خلال نوفمبر الماضي بعد زيادة التضخم السنوي

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 10-12-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 10-12-2023

المزيد

انفوجراف

منحتها واشنطن لإسرائيل وتعتمد على تفتيت المتفجر.. تعرف على قدرات قذائف ميركافا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم تمزيق الملابس في المنام وعلاقته بنقص الأمان والحماية

الإفتاء توضح حكم الصلاة بـ الجوانتي لشدة البرد

تفسير حلم الصقر في المنام وعلاقته بالسفر والرزق الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية