حسام المندوه الحسيني يساعد أهالي دائرته للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

حرص الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، على القيام بدوره في تسهيل وصول الناخبين في دائرته ببولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، إلى مقار اللجان الانتخابية للمشاركة في الاستحقاق الدستوري المتمثل في الانتخابات الرئاسية 2024.

مدارس الحسام توفر وسائل نقل للناخبين

كما وفرت مدارس الحسام التي يوجد بها لجان انتخابية، كافة إجراءات التيسير على المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري.

رسالة حسام المندوه للناخبين

ووجه الدكتور حسام المندوه الحسيني، رسالة لجميع المواطنين بأهمية المشاركة في الاستحقاق الانتخابي الذي يرسم مستقبل مصر، لاسيما في ظل التحديات التي تواجه المنطقة بالكامل.

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جهود الهيئة الوطنية للانتخابات

وأشاد النائب بالجهود التي تقوم بها الهيئة الوطنية للانتخابات من أجل التسهيل على المواطنين في ممارسة حقهم الانتخابي، والمشاركة بإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات في 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

يتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين: عبد الفتاح السيسي، - الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد - فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي - حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.