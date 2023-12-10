دوري أبطال إفريقيا، بعثة بيراميدز تتوجه إلى ملعب مباراة صن داونز (صور)

دوري أبطال إفريقيا، غادرت بعثة فريق نادي بيراميدز مقر إقامتها في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا في طريقها إلى استاد لوفتس فيرسفيلد لمواجهة صن داونز في إطار دوري أبطال إفريقيا.

وحرص المهندس ممدوح عيد رئيس بيراميدز على تحفيز اللاعبين قبيل مغادرتهم الملعب ومؤكدا ثقته الكبيرة فيهم وقدرتهم على مواصلة تحقيق أهداف النادي.

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز

يحل فريق بيراميدز ضيفا على نظيره نادي صن داونز في الثالثة من عصر اليوم الأحد على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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القناة الناقلة لمباراة صن داونز وبيراميدز

وتذاع مباراة صن داونز وبيراميدز عبر قنوات بي إن سبورتس HD8 القطرية بطولة دوري أبطال إفريقيا حصريا عبر قنواتها.

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مباراة بيراميدز وصن داونز

يسعي كلا الفريقين بيراميدز وصن داونز الي تحقيق الفوز لاقتناص صدارة المجموعة الأولي التي تشهد صراعا شرسا بين بينهما ومعهما مازيمبي ونواذيبو.

كلا الفريقين يدخلا مواجهة اليوم لتعويض خسارته بالجولة الثانية حيث خسر فريق بيراميدز أمام نظيره نواذيبو بهدفين نظيفين، خلال لقائهما على إستاد شيخا بيديا بالعاصمة نواكشوط في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وخسر صن داونز امام مازيمبي بهدف دون رد.

الفوز اليوم سيمنح الفائز صدارة المجموعة الأولى كخطوة هامة نحو التأهل بدوري أبطال إفريقيا.

حكام مباراة صن داونز وبيراميدز

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، طاقم حكام مباراة بيراميدز أمام نظيره صن داونز الجنوب إفريقي في إطار ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدير المباراة طاقم حكام من الجابون، بقيادة الحكم بيير أتشو الحكم الرئيسي، ومواطنه بوريس ديستوجا المساعد الأول، وكارين فومو المساعد الثاني، والحكم الرابع أنطوان ماكس من الكاميرون.

ويراقب المباراة بابسنجوا لويوي من زامبيا، ومراقب الحكام محمد قزاز من المغرب، والمنسق العام تيتوس هامليبي من زامبيا.

صن داونز

دوري أبطال إفريقيا، يدخل فريق بيراميدز تحديا جديدا أمام فريق صن داونز الأحد بمدينة بريتوريا في أقوى لقاءات الجولة الثالثة بختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا بعد الجولة الثانية

واشتعلت المنافسة في مجموعة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا بعد انتهاء الجولة الثانية وانطلاق الجولة الثالثة

وتساوي الـ 4 فرق وهم صن داونز وبيراميدز ومازيمبي ونواذيبو ولكل منهما ثلاث نقاط بعد الجولة الثانية.

ثم جاء تعادل نواذيبو ومازيمبي امس بالجولة الثالثة ليشعل الصراع اكثر

وجاء ترتيب المجموعة الأولى كالتالي

1- مازيمبي 4 نقاط…..سجل هدفا واستقبل مثله

2- نواذيبو 4 نقاط…سجل هدفين واستقبل 3 أهداف

3- صن داونز 3 نقاط…سجل 3 أهداف واستقبلت شباكه هدف

4- بيراميدز 3 نقاط….سجل هدفا واستقبل هدفين.

مباريات الجولة الاولي بالمجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز 1-0 مازيمبي الكونغولي

صن داونز الجنوب أفريقي 3-0 نواذيبو الموريتاني

مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا

مازيمبي 1-0 صن داونز

نواذيبو 2-0 بيراميدز

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة صن داونز وبيراميدز

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني للمباراة على أن يرتدي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

كما سيظهر صن داونز صاحب الأرض والجمهور بلونه الأساسي الأصفر في الأزرق، ويرتدي حارس المرمى اللون الوردي.

وتقرر أن يتحرك كلا الفريقين باتجاه ملعب المباراة في الواحدة وعشر دقائق، مع ضرورة تسليم التشكيلات لمراقب اللقاء بمجرد الوصول إلى الملعب مباشرة.

قائمة بيراميدز لرحلتي موريتانيا وجنوب أفريقيا

واصطحب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلتي الفريق لخوض مباراتي نواذيبو الموريتاني وصن داونز الجنوب أفريقي، في إطار مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - علي جبر - محمد حمدي - محمد الشيبي - كريم حافظ - أحمد فتحي - أحمد سامي

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - رمضان صبحي - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - يوسف أسامة - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي

وذلك قبل ان ينضم الثنائي، عبد الله السعيد والمغربي وليد الكرتي ببعثة الفريق في جنوب أفريقيا.

تعادل مازيمبي ونواذيبو

دوري أبطال إفريقيا، تعادل فريقا نواذيبو ومازيمبي سلبيًّا بدون أهداف خلال لقاء الفريقين على إستاد شيخا بيديا بالعاصمة نواكشوط بموريتانيا ضمن لقاءات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا.