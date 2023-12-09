مجموعة بيراميدز، تعادل سلبي بين نواذيبو ومازيمبي بالشوط الأول

دوري أبطال أفريقيا، تعادل فريقا نواذيبو ومازيمبي سلبيًّا بدون أهداف خلال الشوط الأول من لقاء الفريقين على إستاد شيخا بيديا بالعاصمة نواكشوط بموريتانيا ضمن لقاءات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

بيراميدز يخسر من نواذيبو

وخسر فريق بيراميدز أمام نظيره نواذيبو بهدفين نظيفين، خلال لقائهما على إستاد شيخا بيديا بالعاصمة نواكشوط في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا بعد الجولة الثانية

واشتعلت المنافسة في مجموعة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا بعد انتهاء الجولة الثانية

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وتساوي الـ 4 فرق وهم صن داونز وبيراميدز ومازيمبي ونواذيبو ولكل منهما ثلاث نقاط بعد الجولة الثانية.

1- صن داونز 3 نقاط…سجل 3 أهداف واستقبلت شباكه هدف.

2- مازيمبي 3 نقاط…..سجل هدفا واستقبل مثله.

3- نواذيبو 3 نقاط…سجل هدفين واستقبل 3 أهداف.

4- بيراميدز 3 نقاط….سجل هدفا واستقبل هدفين.

تفاصيل الإجتماع الفني لمباراة صن داونز وبيراميدز

دوري أبطال إفريقيا، عقد اليوم، بأحد فنادق مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، الاجتماع الفني لمباراة صن داونز أمام بيراميدز في إطار لقاءات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على أن يرتدي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

كما سيظهر صن داونز صاحب الأرض والجمهور بلونه الأساسي الأصفر في الأزرق، ويرتدي حارس المرمى اللون الوردي.

وتقرر أن يتحرك كلا الفريقين باتجاه ملعب المباراة في الواحدة وعشر دقائق، مع ضرورة تسليم التشكيلات لمراقب اللقاء بمجرد الوصول إلى الملعب مباشرة.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، أحمد زاهر المدير الإداري والدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي، وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي.

موعد مباراة صن داونز وبيراميدز

ويحل فريق بيراميدز ضيفًا على نظيره نادي صن داونز في الثالثة من عصر الأحد المقبل على إستاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة صن داونز وبيراميدز

وتذاع مباراة صن داونز وبيراميدز عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية بطولة دوري أبطال إفريقيا حصريا عبر قنواتها.

ووصلت بعثة بيراميدز إلى بريتوريا الأحد الماضي قادمة مباشرة من نواكشوط بموريتانيا، استعدادًا لخوض مباراة صن داونز.

حكام مباراة صن داونز وبيراميدز

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، طاقم حكام مباراة بيراميدز أمام نظيره صن داونز الجنوب أفريقي في إطار ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدير المباراة طاقم حكام من الجابون، بقيادة الحكم بيير أتشو الحكم الرئيسي، ومواطنه بوريس ديستوجا المساعد الأول، وكارين فومو المساعد الثاني، والحكم الرابع أنطوان ماكس من الكاميرون.

ويراقب المباراة بابسنجوا لويوي من زامبيا، ومراقب الحكام محمد قزاز من المغرب، والمنسق العام تيتوس هامليبي من زامبيا.

قائمة بيراميدز لرحلتي موريتانيا وجنوب إفريقيا

واصطحب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلتي الفريق لخوض مباراتي نواذيبو الموريتاني وصن داونز الجنوب أفريقي، في إطار مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب.

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - علي جبر - محمد حمدي - محمد الشيبي - كريم حافظ - أحمد فتحي - أحمد سامي.

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - رمضان صبحي - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - يوسف أسامة - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي.

وذلك قبل ان ينضم الثنائي، عبد الله السعيد والمغربي وليد الكرتي ببعثة الفريق في جنوب إفريقيا.